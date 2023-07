„Návrat pod Javořinu je snový,“ zářil pětadvacetiletý forvard.

Postup v MOL Cupu si náležitě vychutnával, v kabině si pořádně zakřičel. Zajímavé, že zatímco třetiligový Uherský Brod už bez Michalce vypadl v Holešově, Strání jde dál.

„Pohár je vždycky trochu jiný než samotná soutěž, ale vzhledem k tomu, že za týden začíná divize, jsme velmi rádi, že jsme to před domácím publikem zvládli vítězně,“ těší nejen jednu z letních posil.

Odchovanec ČSK si duely v MOL Cupu náramně užívá. Baví jej hlavně souboje proti týmům z vyšších soutěží. „Vždyť je to nejkratší cesta do Evropy,“ připomíná se smíchem.

Tak vysoko sice celek od slovenských hranic nemíří, ligový soupeř na Zelničkách by byl pro fanoušky ze Strání velkým lákadlem. „A právě to je to, proč se to hraje. Každý z nás se chce konfrontovat s první či druhou ligou. Pro nás hráče je to obrovská zkušenost,“ vnímá.

Celek z Uherskohradišťska se ale nyní musí zaměřit hlavně na start divize E, kam se vrátil po roční pauze.

Silnica a spol. jsou z krajského přeboru Zlínska zvyklý vyhrávat, po postupu do vyšší soutěže a zisku double to však budou mít podstatně těžší.

„Všechny divizní skupiny jsou vyrovnané, vyhrát a prohrát může každý s každým, takže základem bude soustředit se na nás a hrát co nejlepší fotbal, který bude bavit lidi na tribuně, ale i nás. Hlavně abychom byli úspěšní,“ přeje si.

Strání s pěti posilami přestřílelo v poháru Břeclav, na stoperu zaskočil Gardian

Také Michalec by rád hrál nahoře. „Samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby tomu tak bylo, ale na to je velmi brzo,“ přitakává.

Navrátilec ve žlutém dresu se těší hlavně na souboje se Slavičínem, Vsetínem či Holešovem. Právě v těchto týmech má bývalé spoluhráče a kamarády z Uherského Rychlonohý a produktivní útočník se na Zelničky vrátil přesně po dvou letech.

I když přípravu zahájil v týmu účastníka MSFL, těsně před startem nové sezony se rozhodl pro změnu.

„Všechno se událo strašně rychle. Víceméně v pátek jsem dostal nabídku a v pondělí jsem se pro toto angažmá rozhodl,“ tvrdí.

Chvíli měl sice zamotanou hlavu, nakonec před city upřednostnil ambice. „Rozhodování bylo opravdu těžké, protože Brod je a vždy byl a bude srdcová záležitost. Po minulé sezóně, která byla jak po fyzické, tak i psychické stránce nesmírně těžká, jsem cítil, že potřebuji nový impulz, změnu,“ vysvětluje.

Strach o mateřský klub nemá, byť je jasné, že to Broďané nebudou mít v MSFL vůbec snadné. „V Brodě to je a vždy bylo založené na partě a bojovnosti, než na individuálních kvalitách. Třetí liga je našlapaná. Kdo ji hrál, tak to ví, takže každá sezóna je velmi těžká a tato nebude určitě jiné,“ tuší.

Když bude mít čas, bývalým spoluhráčům bude chodit na Orelský stadion fandit, prioritu má ale angažmá ve Strání, kde našel úplně jiný mančaft.

„Jak z hlediska kádru, tak i vedení klubu a celkové koncepce je tady toho hodně jinak, oproti tomu, když jsem odcházel,“ všímá si.

Broďané po porážce v prodloužení končí v MOL Cupu, Michalec odešel do Strání

Na Zelničkách zatím absolvoval jenom dva tréninky a nedělní pohárový zápas s Břeclaví. „Myslím si, že tým má sílu i kvalitu. Pokud si vše sedne a pár věcí, které jsou v řešení, se ještě doladí, bude to velmi slušné,“ věří.

Zajímavostí je, že se znovu setkal s trenérem Ondou, který jej vedl právě v Uherském Brodě.

„Známe se sedm let. Zažili jsme spolu postup do MSFL a hromady zápasů a sezon v této soutěži. Určitě i tohle bylo obrovské plus, proč jsem se vydal cestou Strání. Kecal bych, kdyby jsem řekl, že ne,“ zakončuje povídání.