Grassroots trenér mládeže Ondřej Machala však nabídku kvůli závazkům u Fotbalové asociace České republiky s díky odmítl.

Tehdy místo sebe doporučil kamaráda a bývalého kolegu ze Slovácka Erika Sameše s tím, že mu vypomůže z pozice asistenta.

„Jelikož pracuje u slovenské armády, občas se stalo, že mu nevyšla služba, a tak jsem za něj párkrát zaskočil. Navzájem jsme si vyhověli,“ říká šestatřicetiletý trenér.

Nejen Machalu zaskočila informace, že Sameš po pár měsících ve Strání končí. „Určitě mě to překvapilo, stejně jako všechny. Komunikovali jsme spolu hned večer po zápase. Myslel jsem, že si dělá srandu a že to nějak vyšumí. Bohužel přišel, bouchl do stolu a ukončil to,“ popisuje Machala.

I když to chvíli vypadalo, že se stane hlavním koučem, nakonec dál zůstává asistentem.

Do Strání totiž doporučil svého kamaráda a bývalého spolupracovníka ze Slovácka Jana Kameníka. „Známe se dlouho, dokonce jsme spolu byli párkrát na dovolené,“ říká.

Odchovanec Spartaku Hluk, za který ještě v I. A třídě občas naskočí, se tak společně se známým koučem pokusí pozvednout tápající mužstvo.

„Je pravda, že výsledky doteď nebyly úplně přesvědčivé a že výkony taky nebyly úplně podle našich představ, ale zatím to nevidím jako velký průšvih. Kvalita kádru je slušná. Kromě poháru s Kroměříží jsme každému týmu byli důstojným soupeřem, srážela nás však nedisciplinovanost a individuální chyby,“ uvedl Machala.

Podle něj je jen otázkou času, kdy půjdou výkony i výsledky mužstva z moravsko-slovenského pomezí nahoru.

„V zimě jsme začali měnit způsob hry. Chtěli jsme, aby se do rozehrávky zapojilo víc hráčů. Je to však dlouhodobý proces, výsledky teprve měly začít přicházet,“ říká.

Hráči a hlavně kouč Sameš ale nebyli trpěliví, i proto slovenský trenér v klubu dobrovolně skončil. „Jeho rozhodnutí bylo ukvapené,“ myslí si Machala.

Na práci svého kolegy chce ve dvojici s Kameníkem navázat.

„Nechceme zbourat to, na čem jsme tady půlroku pracovali,“ tvrdí. „Tým není na velké změny připravený,“ míní. Podle Machaly je jednoduché nakopávat balony a hrát rychle dopředu.

„Ale nevím, jestli na to vůbec máme typologicky vhodné hráče. Útočníka, který by zvládl souboje a balony uhrál,“ přemítá.

Salay i další borci mají jiné přednosti, proto chce Machala zůstat u stávajícího rozestavení. Zapracovat ale chce na přechodové fázi. „Musíme omezit počet přihrávek na vlastní polovině, zrychlit hru dopředu a být nebezpeční u branky soupeře,“ má jasno.

Ve Strání se po nepovedeném začátku baví rovněž o doplnění kádru a zvýšení konkurence.

„Někteří kluci jsou zranění, Lorenc odešel do Brodu. Jak do obranné, tak i do útočné fáze bychom potřebovali jednoho hráče,“ ví dobře.

Machala kromě trénování učí děti v hlucké škole

Až doteď se věnoval převážně žákům. Několik sezon pracoval jako trenér v akademii Slovácka, poslední dva roky působí ve FAČR jako Grassroots trenér mládeže. Na Zlínsku má Ondřej Machala na starosti krajské i okresní výběry, vzdělávání kolegů.

„Práce mě hodně baví, protože je pestrá a zajímavá,“ říká šestatřicetiletý kouč.

Nyní je ale bez smlouvy. I když Machala věří, že jeho funkce zůstane zachována a on se bude moc díl věnovat začínajícím fotbalistům.

„Práce pro asociaci je pro mě priorita,“ přiznává. Působení v divizním Strání bere jako cennou zkušenost a vyplnění zbývajícího volného času.

„Spolupráce mě baví. Dospělí fotbal je úplně jiný. Byla to pro mě nová výzva,“ říká.

Kromě trenéřiny se ale podílí také na výchově žáků v Hluku, kde učí na základní škole.

„Předtím jsem působil ve sportovní škole v Uherském Hradišti. V rámci projektu Školky v pohybu ale jezdím různě po městech a obcích a předvádím ukázkové tréninky. To samé dělám i pro jiné oddíly,“ dodává.