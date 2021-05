Věřil, že si zase stoupne na lavičku a z pozice hlavního trenéra povede divizní Strání. Ondřej Machala, který na konci podzimní části obsadil volné místo po odchodu Jana Kameníka na Slovensko, má ale zatím smůlu. Amatérské fotbalové soutěže se kvůli pandemii druhý rok po sobě nedohrají. Na úterním zasedání o tom rozhodl výkonný výbor FAČR.

Trenér divizního Strání Ondřej Machala. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Je to škoda. Sice jsme čekali, že to takto dopadne, ale taky jsme byli nachystaní soutěž dohrát. Pro mě by to navíc po všech těch událostech byla trenérská výzva. Těšil jsem, se že do toho zapojím naplno a že naváži na práci svých předchůdců Erika Sameše a Honzy Kameníka. Bohužel jsem nedostal příležitost,“ povzdechl si šestatřicetiletý kouč.