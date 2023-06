ROZHOVOR/ Fotbalistky ČSK Uherský Brod vyhrály o víkendu na hřišti Ajaxu Bezměrov vysoko 12:0. Na tom by nebylo nic neobvyklého, neboť v ženských soutěžích není o takové výsledky nouze. Kdo však vejde do historie, je uherskobrodská kanonýrka Kristýna Psotková, která se na demolici soupeřek podílela devíti góly. To už je úctyhodný počin.

Fotbalistka divizního Uherského Brodu Kristýna Psotková. | Foto: ČSK Uherský Brod

„Do Bezměrova jsme jely s jasným cílem potvrdit druhou příčku v divizní tabulce. Že z toho bude nakonec takový nášup nikdo z nás nečekal. Zápas nám vyšel skvěle, prakticky všechny šance jsme dokázaly proměnit v góly," uvedla Kristýna Psotková, nejlepší střelkyně ČSK Uherský Brod.

V zápase jste zaznamenala devět branek. Je to váš rekord?

Je to pro mě něco výjimečného, doposud jsem v jednom zápase tolik branek nezaznamenala. Ale zásluhu na tom mají všechny spoluhráčky, díky nimž jsem se do šancí mohla dostat. Pak už to bylo jen o tom, gólové příležitosti proměnit.

Vybavíte si vůbec všechny vaše góly v tomto zápase?

Přestože jsem postavou hodně vysoká, tak jsem všechny góly dala nohou. Hlavou nebyl ani jeden.

V průběžné tabulce kanonýrek jste s 31 vstřelenými góly na druhém místě. Na vedoucí Kristýnu Daňkovou z Prostějova ztrácíte jediný gól. V posledním kole hostíte poslední Tečovice, takže je ideální šance porvat se o korunku krále střelkyň. Máte velkou motivaci?

Je to velká výzva. Budu se snažit dát co nejvíc branek. Dosavadních jednatřicet gólů je super, vždyť jsem téměř půlku sezony promarodila. Doufám, že jsem všechny náboje nevystřílela v minulém zápase. Na druhou stranu fotbal je kolektivní sport, takže důležitý je pro mě výsledek celého týmu. Chceme skončit na druhém místě a pak uvidíme, zda nám svaz nabídne šanci postoupit výš. Všechny holky by si postup do vyšší soutěže zasloužily. Máme perfektně vyvážený tým. Kolem zkušených hráček je spousta mladých holek zapálených pro fotbal. Proto mě to v Uherském Brodě náramně baví.

V kádru patříte k nejzkušenějším hráčkám. Dokonce jste si v minulosti zahrála ženskou Ligu mistrů. Jak jste spokojena v Uherském Brodě?Nebýt pár lidí, kteří mi před časem dali šanci zahrát si v Uherském Brodě, možná už bych fotbal ani nehrála. Ligu mistrů jsem si zahrála společně s Martinou Dufkovou v dresu slovenského šampiona z Nových Zámků. Tehdejší sportovní manažer slovenského klubu si pro nás přijel přímo do Uherského Brodu a nabídl nám angažmá. Byla jsem jako Alenka v říši divů. Na klubové úrovní je Liga mistrů nejvíc. Prostě obrovská zkušenost, na kterou už nyní jen nostalgicky vzpomínám. V Uherském Brodě jsem nadmíru spokojená, s holkami tvoříme velkou fotbalovou rodinu a užíváme si každý zápas. Rozhodně bych neměnila, jsem tu nadmíru spokojená.

Jak jste oslavila devět vstřelených branek v jednom utkání. Čekala na vás nějaká speciální odměna?

Žádná speciální odměna se nekonala. Spíš to byl krásný dárek k narozeninám, který jsem si nadělila sama sobě.

Autor: Petr Zpěvák