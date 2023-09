Z kanonýra se stal nahrávač. Nejlepší střelec divize E Luboš Miklovič další branku nepřidal, při domácím zápase 7. kola s Všechovicemi se ale asistencemi podílel na gólech Jahody i Nomilnera po změně stran.

Útočník Strání Luboš Miklovič (ve žlutém dresu) si proti Všechovicím připsal dvě asistence. | Foto: FC Strání, Ladislav Janča

„Svůj bodový standard splnil, takže jsme spokojení,“ usmíval se trenér FC Strání Martin Onda.

Jeho tým v hodovém duelu zdolal Tatran 2:0 a drží se za vedoucími Kozlovicemi na druhém místě tabulky.

Divize E, 7. kolo -

FC STRÁNÍ – TATRAN VŠECHOVICE 2:0 (1:0)

Branky: 50. Dominik Jahoda, 67. Adam Nomilner. Rozhodčí: Pospíšil – Brázdil, Zelený (Krajča). Žluté karty: Spáčil – Bezděk. Diváci: 341.

„Jsem spokojený s tým, jak jsme se popasovali s hodovým šrumcem. Utkání pro nás nebylo jednoduché. Přišlo hodně lidí, očekávání diváků byla velká. Pod tlak jsme se sami dostali třemi neproměněnými tutovkami v úvodních deseti minutách, nakonec jsme to ale zvládli za tři body, což je hlavní,“ ví Onda.

Zkušený kouč dobře věděl, že jeho svěřence čeká proti Všechovicím pořádná fuška. „Všechny soupeře znám, takže jsem předpokládal, že to nebude jednoduché, což se i potvrdilo,“ uvedl.

Strání vstoupilo do zápasu velmi aktivně, z náporu ale vedoucí gól nevytěžilo. Domácí hned v úvodu zahodili tři tutovky, což se na jejich výkonu projevilo.

Soupeř zahrozil ve 14. minutě, ale rovněž neskóroval.

„Hosté se pak sice do nějakých extra šancí nedostávali, ale v poli nás trápili. My jsme se do konce první půle hledali,“ přiznává Onda.

Celek z Uherskohradišťska utkání rozhodl až ve druhé půli. Skóre otevřel Jahoda, jemuž vítězný gól nachystal před prázdnou branku Miklovič.

Slovenský kanonýr asistoval i u druhé branky krajana Nomilnera v 67. minutě. Ve zbytku utkání se hrál oboustranně otevřený fotbal, skóre se ale nezměnilo.

„Prohráli jsme zaslouženě,“ uznal sportovně hostující kouč Lubomír Kubica. „První poločas ještě z naší strany ušel, v tom druhém už jsme nebezpeční nebyli. Hráli jsme bez pohybu, kombinace nám vázla. Domácí měli větší chuť po výhře, za třemi body šli víc,“ dodává zklamaně.