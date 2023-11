„Chci jich dát co nejvíc a vyhrát soutěž střelců," přiznává s úsměvem bombarďák ze Zelniček.

Na druhé straně Kasala ze Bzence je fantastický, drží se mě jako klíště. Bude to boj až do konce. Nemůžu vůbec povolit. Doufám, že se to zastaví až na čtyřicítce," přeje si.

Při domácím loučení s fanoušky mu k první brance pomohlo i zaváhání hostujícího gólmana Vrby, který za stavu 0:0 neudržel míč po jednoduchém centru Michalce a Miklovič pohotovou dorážkou nasměroval favorita k další výhře, za třemi body.

„Byl těžký terén, už i předtím mu to několikrát vypadlo. Byla to jeho chyba, ale já na tyto momenty čekám, mám je rád. Tak jsme toho využil," líčí.

Domácí forvard mohl skóroval už v první půli, ale situaci nevyřešil správně. Chvíli se zastřeloval i po změně stran, pak ale dvakrát udeřil a zase slavil.

„Pro nás to byl moc těžký zápas. Nechci snižovat výkon soupeře, ale pro nás byl větší boj s terénem než se Skašticemi. Už se těšíme až to skončí neboť trávníky se do konce podzimu jistě nezlepší," ví dobře.

Strání už terény řešit nemusí, poslední utkání letošního roku proti Baťovu stejně odehraje na umělé trávě.

Sebevědomý nováček ze Strání pojede v sobotu do Otrokovic s jistotou prvního místa. Celek z Uherskohradišťska hlavně díky zkušenému třicetiletému sniperovi vládne divizní skupině E, v předstihu se stal půlmistrem.

„Před sezonou jsem to vůbec nečekal, protože jsem tuto soutěž vůbec neznal. V létě jsem se ale bavil s kluky z týmu a ti mi říkali, že divize má kvalitu, což se i potvrdilo. Hráči jsou tu neuvěřitelní, ale přišel nový trenér, který objevil naše silné stránky, a taky kvalitní hráči. Po pár zápasech bylo jasné, že budeme hrát vysoko," prohlásil.

Otázka je, co s rozjetým mančaftem udělá dlouhá zimní pauza a nový trenér, kterého prezident klubu Antonín Popelka shání.

Konec kouče Ondy zaskočil i Mikloviče. „Nemám z toho radost," přiznává.

„Stejně jako s Vlado Stančíkem jsem s ním byl spokojený. Sedli jsme si, objevil mé silné stránky, i proto mi to tam tak padá," přidává.

„Odchod kouče mě mrzí, ale věřím, že zase přijde trenér, který mi bude vyhovovat a zase to bude fungovat," přeje si.

I když s šéfem klubu Popelkou řešili nějaké možnosti, nechce do výběru Ondova nástupce příliš mluvit. „Jsem hráč, ať si to vyřeší vedení klubu," říká. „Musím se soustředit na své výkony, na góly, ale bude moc těžké najít v zimě kvalitního trenéra," uvědomuje si.

Ani střelci nejsou napříč soutěžemi k mání. I proto je o Mikloviče zájem ve vyšších soutěžích. Po odchodu kouče Ondy do Kroměříže se spekuluje, že by na Hanou mohl zamířit i slovenský šutér.

„Řeknu na rovinu, že během sezony se takovéto věci dozvídám. Slyším, že mám někde podepsanou smlouvu. Ale myslím, že je to nereálné. To by si nikdo nedovolil, kdyby Kroměříže po trenéru Ondovi lákala i mě," říká upřímně.

Osobně nad odchodem ze Strání nepřemýšlí. „Jsem tady velmi šťastný," dodává.

Zdroj: Libor Kopl

