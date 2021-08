Vedení slováckého klubu se ke změně rozhodlo hlavně kvůli divákům. Na Zelničky chce přilákat ještě více fanoušků z okolních vesnic, kde se hraje hlavně odpoledne.

„Jsme na okrese jediní, kdo hraje divizi. Nyní chceme lidem z okolí čtvrtou nejvyšší soutěž v republice zpřístupnit a zároveň nechceme oslabovat menší kluby, kde hrají okres či kraj. Každý z příznivců teď bude mít možnost vidět dva zápasy za neděli, což třeba dříve nebylo,“ říká bývalý brankář a nový předseda FC Strání Antonín Popelka.

„V týmu máme i kluky odjinud. Chceme, aby jejich rodinní příslušníci či známí měli možnost je vidět a nemuseli se rozhodovat, zda pojedou na zápas k nám nebo zůstanu doma a radě podpoří tým ze své vesnice či města,“ vysvětluje.

Změnu termínu řešili v kabině s hráči i s věrnými fanoušky, nakonec se odhodlali k ráznému kroku. „Zatím to vyzkoušíme na půlku sezony. Věřím, že neděle dopoledne bude pro lidi zajímavé a že jim bude vyhovovat,“ přeje si Popelka.

Ve Strání se bude na fotbal chodit v neděli před obědem vůbec poprvé v klubové historii. Lákadlem bude nejen kvalitní fotbal, ale často i doprovodný program a poločasová soutěž o ceny.

„Víme, že jdeme do rizika, ale chceme fotbal dělat trochu jinak než dřív. I když nás to ze začátku může trošku bolet, věřím, že v budoucnu se nám podobné kroky vrátí,“ přeje si jednatřicetiletý funkcionář.

Zatímco někteří příznivci mohou mít s nezvyklým začátkem problémy, fotbalisté rozhodnutí vedení klubu respektují. „Většina z nich je ráda, že budou mít v neděli odpoledne volno,“ tvrdí s úsměvem Popelka.

„I když jsme hráli odpoledne, stejně v neděli nikam moc nemohli. Navíc jsou poloprofesionálové, nějakou korunu za to mají, takže se musí nějakým způsobem na zápas nachystat, přizpůsobit se,“ přidává.

Na moravsko-slovenském pomezí chtějí fotbal posunout zase o kousek dál. Pomoct k tomu má nový výkonný výbor. Předsedou klubu se stal právě dlouholetá opora, Antonín Popelka.

Pomáhají mu nejen místopředsedové Michal Straňák a Libor Nuzík, ale i další zapálení činovníci.

„Chceme navázat na předchozí práci, zároveň to děla trošku jinak. Přišli mi, že v poslední letech to jelo jenom ze setrvačnosti. Nyní to chceme zase nějak oživit, okořenit,“ vysvětluje dlouholetá opora týmu, ze které se v létě stal funkcionář.

Kromě gólmana Popelky v týmu skončili i Gardian, Čtvrtníček, Ondřejka či Bruštík, Michalec se zase vrátil do Uherského Brodu. „Hráčská obměna byla enormní,“ připomíná.

Po kvůli řadě odchodů klub před letošní sezonou si klub nedal žádné velké cíle, nevyhlásil útok na špici tabulky. „Chceme dělat postupné kroky k tomu, abychom tady udrželi divizi dlouhodobě. K tomu nám pomůže práce s mládeží. Chceme brát kluky z okolí a vytahovat je nahoru tak, jak jsme to udělali v případě Čubíka z Horního Němčí či s kBratry Čaňovými, jenž jsou ze sousední Březové,“ říká.

Na práci s mladými fotbalisty mají na Zelničkách vhodné trenéry. Hlavním koučem je Slovák Erik Laco, jemuž bude pomáhat Ondřej Machala.

„Máme jeden z nejmladších mančaftů v divizi. Chceme dát trenérům prostor na práci. O výsledky nám až tolik nejde, chceme hlavně hrát zajímavý a pohledný fotbal, který se bude lidem líbit,“ uvedl Popelka.

I když celek z Uherskohradišťska vstup do sezony výsledkově nezvládl, když ve Skašticích těsně prohrál 0:1, herně rozhodně nezklamal. „Zápas ukázal, že se někam posouváme,“ těší mladého šéfa Strání.

Na Zelničkách se však neupínají jenom k prvnímu mužstvo, důležité jsou i další družstva. „Nedávno jsme odstartovali důležitý proces s mládeží, u které máme kvalitní trenéry. Jsou to moji bývalí spoluhráči, všichni mají okolo čtyřicítky. Jsem rád, že se vrací k fotbalu a že nám chtějí pomoct udržet pozici fotbalové trojky v okrese,“ dodává Popelka.