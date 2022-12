„Před prvním kolem kvalifikace jsme měli modelový zápas, kdy proti sobě nastoupily dva týmy poskládané z hráčů, kteří dostali pozvánku na tento sraz. Zde se mohl každý ukázat a zabojovat o místo do konečné nominace krajského výběru,“ připomíná rodák z Břestu, který v kariéře prošel mládeží Kroměříže či Chropyně.

Byl rok 2022 díky postupu na amatérské EURO nejlepším v kariéře?

Ať už po osobní nebo fotbalové stránce jej hodnotím velice kladně. Pro mě je tento úspěch určitě největší v kariéře a jediná příležitost, kdy mohu reprezentovat svoji zemi.

Jak zpětně hodnotíte účinkování v krajském výběru? Věřil jste tomu projektu od začátku?

Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek a jedna velká jízda Popravdě jsem o tomto turnaji předtím nikdy neslyšel, tudíž to pro mě bylo nové a musel jsem si o tom něco zjistit. Kvalifikace v Česku byla náročná a jakákoliv porážka by znamenala vyřazení z turnaje, což jsme museli brát v potaz. Postupně jsme procházeli turnajem až do samotného finále, kde nás čekal těžký soupeř ze Středočeského kraje. Zápas jsme dokázali otočit a vyhrát až po penaltovém rozstřelu. Zápasy v Severním Irsku byly odlišné a pro nás to byla úplně nová zkušenost. Duely oproti soupeřům z Čech a Moravy byly rozhodně náročnější, soupeři byli rychlejší, techničtější a velmi dobře fyzicky vybaveni, zejména Wales hrál typický ostrovní fotbal plný soubojů. Celkově jsem si turnaj velmi užil. Zázemí v Severním Irsku bylo na vysoké úrovni. Na každý den jsme měli přesně daný harmonogram s časy, které jsme museli dodržovat. Na zápasy jsme měli všechno krásně poskládané a nachystané, včetně ovoce a pití, za což bych chtěl poděkovat našim masérům. Osobně mě trochu zklamala návštěvnost na zápasech, při kterých byly skoro prázdné stadiony.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Kvalifikace na skupinovou fázi EURO a následný postup na EURO, vyhrané dva tituly po sobě za Skaštice

2. Oblíbený klub, hráč? Chelsea FC, SK Slavia Praha, Mason Mount, Thiago Silva, Tomáš Holeš

3. Oblíbený trenér? Julian Nagelsmann, Pep Guardiola, Jindřich Trpišovský

4. Fotbalový sen? Vyhrát amatérské EURO

5. Kolik přátel máte na facebooku? 294

6. Největší fotbalový kamarád? Tomáš Motal, Petr Miklík, Adam Štěpják

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Kelčský Javorník

Jaké byly oslavy, reakce nejbližších, kamarádů? Prožívali to spolu s vámi?

Nějaké oslavy se konaly už v Severním Irsku, kde jsme to zapily společně s týmem. Po příjezdu domů to ještě pokračovalo s kamarády a rodinou. Všichni bedlivě sledovali každý zápas, po kterém vždy přišla spousta gratulací a zpráv. Bohužel pro ně se žádný zápas nevysílal, což mě osobně na takovém turnaji mrzí, a tudíž byli odkázání jen na průběžné komentáře. Suvenýr jsem si žádný nepřivezl, jen spoustu zážitků.

Musel jste si brát v práci dovolenou, nebo ještě studujete?

Dovolenou jsem si brát nemusel, jen jsem si udělal týdenní volno, jelikož studuji na Vysoké škole báňské. S tréninky je to přes školní rok náročnější, protože jsem přes týden v Ostravě, takže na tréninky chodím akorát v pátek. Kondici tedy nabírám v letní a zimní přípravě, abych byl na sezonu dobře připraven.

Jak velkou zásluhu na úspěchu má Lukáš Motal? Jaký spolu máte vztah?

Jednoznačně má na tom obrovskou zásluhu. Už od prvního srazu, kdy si vybral typově hráče a rozestavení, které chce hrát a povedlo se mu to skvěle. Myslím si, že nám to všem sedlo a postupem času jsme si na sebe zvykali a herně šly naše výkony nahoru. Určitě může v budoucnu vést i profesionální týmy. Trénování ho baví, tréninky mají hlavu a patu. Co se týče předzápasové přípravy, tak jsme měli v Severním Irsku videorozbory následujícího soupeře a ty nás po taktické stránce skvěle připravily. Doufám, že se brzy dočkáme obměny trenérů v naší nejvyšší fotbalové lize, jelikož se tam mění pořád stejná jména a měl by je nahradit někdo nový, s jiným pohledem na fotbal.

Hvězdný výběr kraje: Postup do divize i na EURO. Bršlica prohrál jediné utkání

Který z trenérů nejvíce ovlivnil vaši kariéru?

Velmi rád vzpomínám na trenéra Romana Sklenáře, který nás vedl v dorostu Kroměříže. V té době k nám přišel z prvního týmu, ve kterém působil v předchozí sezoně. Jeho trenérské dovednosti a práce s námi nás všechny posunula o kus dopředu a hráli jsme náš nejlepší mládežnický fotbal.

Chtěl jste někdy s fotbalem skončit?

Takové období přijde občas na každého. I já jsem měl období, kdy jsem chtěl skončit, ale byl to vždy jen krátkodobý pocit. V mládí jsem občas hrával rekreačně tenis a v zimě, když byl led, jsme chodili s kamarády hrávat hokej.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Hned od začátku to byla má volna na stopera. Znám ho z klubu, kde dlouhodobě předvádí konzistentní, stabilní výkony. Je na něj spolehnutí. Za mě do nominace patřil hned od začátku, což svými výkony jenom potvrdil. Dobře čte hru a umí konstruktivně rozehrát. I když je fotbalový, umí i přitvrdit. Je to kvalitní moderní divizní stoper.“

Ve Skašticích i krajském výběru nastupujete v obraně. Dopředu vás to netáhne?

Moje primární pozice je stoper. Někomu se může zdát, že ve výběru nastupuji na bekovi, jelikož se držím více u lajny, ale to je dáno rozestavením, které praktikujeme. Samozřejmě, že by mě to táhlo i více dopředu, kde bych se mohl více zapojovat do útočných akcí a být více ve hře, ale na moji pozici obránce jsem si už zvykl a jsem spokojený. Když jsem s fotbalem v přípravce začínal, hrával jsem v útoku. Poté v mládežnických kategoriích jsem nastupoval na pozici defenzivního záložníka i stopera.

Pocházíte z Břestu a v mládeži hrával za Kroměříž a Chropyni. Jak na toto vzpomínáte? Je divize vaším stropem nebo vás lákají i vyšší soutěže?

Ano, jsem odchovancem Břestu, kde jsem s fotbalem začínal. Za přípravku jsem hrál v Chropyni, kde jsem strávil tři roky. Následně jsem přestoupil do Kroměříže, kde jsem odehrál všechny mládežnické kategorie až do dorostu. Vzpomínám na to velice rád, protože jsme měli skvělou partu jak hráčů, tak i rodičů, kteří nás jezdili podporovat a fandit na různé turnaje i zápasy. Myslím si, že divize je aktuálně můj strop, když jsem vycházel z dorostu, tak jsem měl vyšší ambice a chtěl hrát i vyšší soutěže, ale postupem času se tato představa změnila.

Jak hodnotíte podzimní část v klubu?

Myslím, že s umístěním v tabulce můžeme být spokojeni. Nasbírali jsme potřebný počet bodů, který jsme za podzimní část chtěli uhrát. Začátek sezony jsme po herní stránce neměli úplně ideální, ale v průběhu podzimu šly naše výkony nahoru. Důvod, proč jsme opět v horní polovině tabulky je dán stylem, jakým se prezentujeme na hřišti, kdy se snažíme hrát útočný fotbal a nechceme jen bránit výsledek.

Hvězdný výběr kraje: Švec odmítl Uherský Brod, místo MSFL jej čeká EURO

Sledujete mistrovství světa v Kataru?

Mistrovství sleduji poměrně málo, jelikož na to není moc času. Turnaj je zatím plný velkých překvapení, kdy vypadli velcí favoriti s papírově slabšími soupeři. Můj favorit je Brazílie, líbí se mi její styl, kterým se vždycky prezentovala a doufám, že to dotáhnout až do finále. Osobně nesouhlasím, aby se mistrovství světa ve fotbale konalo v takových zemích, jako je Katar. Ukázal na to hned zahajovací zápas, kdy domácí tým prohrával, a lidé odcházeli dvacet minut před koncem ze stadionu, vůbec tím fotbalem nežijí.

Blíží se Vánoce. Kde svátky a konec roku prožijete?

Na Vánoce se těším. Svátky budu trávit s rodinou a přáteli sledováním pohádek a dalších běžných aktivit. Silvestra máme naplánovaného s kamarády, kdy ho společně oslavíme.

