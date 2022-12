Sedmadvacetiletý obránce divizního týmu se ale Školníkovi postupem na amatérské EURO vyrovnal, nadějnému kanonýrovi ale těžko bude konkurovat. „Radim začíná naskakovat ve Zlíně do profi fotbalu. Bylo by super, kdyby se to někomu z Rokytnice povedlo, moc mu všichni fandíme,“ tvrdí Goňa.

Dotazník

1.Nejhezčí fotbalové zážitky? Postup na EURO amatérů 2023, se Slavičínem vítězství v divizi E 2018/2019

2. Oblíbený klub, hráč? Real Madrid, 1. FC Slovácko, Cristiano Ronaldo

3. Oblíbený trenér? José Mourinho, Carlo Ancelotti

4. Fotbalový sen? Vyhrát EURO

5. Kolik přátel máte na facebooku? 501

6. Největší fotbalový kamarád? Wympi

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Rokytnice

Stejně jako o devět let mladší fotbalista má ale i opora divizního Slavičína za sebou nejlepší rok kariéry. „Dařilo se mi v klubu, postup na EURO amatérů je taková třešnička,“ říká.

I když na začátku příliš nevěřil tomu, že by se Krajský výběr Zlínska mohl v Regions' Cupu dojít tak daleko, s přibývajícími výhrami rostla chuť i sebevědomí party kouče Motala.

Moravané nakonec zvládli celorepublikové finále i kvalifikační turnaj v Severním Irsku, bez prohře se kvalifikovali na amatérské mistrovství Evropy. „Zážitků máme všichni spoustu, hlavně v Belfastu to byl opravdu výživný týden. Nejvíce budu vzpomínat na partu, se kterou jsme to dokázali. Všichni táhli za jeden provaz,“ vyzdvihuje.

Goňa k úžasnému úspěchu přispěl poctivými výkony a také gólem do sítě Švédska. Obránce Slavičína se trefil z přímého kopu, gólmana Göteborgu nachytal střelou na první tyč z pětadvaceti metrů.

Postupové oslavy si užil na hotelovém pokoji, kde společně s týmem popíjel a zpíval.

„Hned po postupu mi psali moji nejbližší a kamarádi a všichni nám gratulovali. Pár z nich mi slíbilo, že na EURO přijedou udělat bordel, tak na to se těším,“ usmívá se.

V krajském výběru byl jediným zástupcem Slavičína. Zatímco Petra Švacha s Matějem Fialou vyřadila z případné nominace dřívější profesionální smlouva, další hráči se na soupisku nevešli.

Stoper Kocián opouští Slavičín, po dvaceti letech bude hrát za rodné Luhačovic

„S kluky jsme to řešili,“ přiznává. Trošku jsem se tomu i já sám divil, že jsem se tam dostal. Oni mi to tedy dali pořádně „sežrat“ na pokutách, počítám, že i tento článek bude drahý,“ směje se.

Kvůli účasti v Regions' Cupu si musel vzít v práci dovolenou. „Pracuji jako finanční poradce. Šéf naštěstí taky hraje fotbal, takže to dokázal pochopit,“ říká.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Tomáš patří ke zkušenějším hráčům. Jelikož jsem si jej pamatoval z minulých sezon, měl jsem ho v merku hned od úvodní nominace. Je to totiž velmi platný a poctivý krajní hráč. Je to úplně pohodový a skromný kluk, výborný do party. Má dobrou kopací a co jsem tak vypozoroval, tak jeho vzorem je Tomáš Souček.“

Goňa sice pochází z Rokytnice, ale většinu kariéry prožil ve Slavičíně. Coby mládežník nastupoval v útoku či záloze, do obrany jej posunul až v mužích současný trenér TVD Petr Slončík. V krajském výběru měl ale hlavně kvůli odlišnému rozestavení jiné úkoly. „Ale myslím si, že se tomu každý dokázal přizpůsobit,“ mávl rukou.

Kromě Slavičína hrával v dorostu i v Brumově. Rivalitu ale začal vnímal až v mužích. „Někdy to bylo dost vyhrocené,“ připouští.

Nyní derby fanouškům schází. Podle Goni by ale současní hráči brali souboje s rivalem úplně v klidu. „Myslím, že teď už by to tak vyhrocené nebylo, protože starší kluci, kteří se soupeřem znali, jsou pryč, a nám už je to tak nějak jedno,“ přiznává.

Zatímco Brumov nyní hraje jenom krajský přebor, Slavičín útočí na postup do MSFL. Po podzimu je ve skupině E druhý, na vedoucí Kozlovice pouhý bod, takže na jaře bude mít rozhodně o co hrát.

„Osobně bych si ve Slavičíně třetí ligu rád zahrál. Už jednou jsme divizi vyhráli a nepostoupili, tak doufám, že bychom to tentokrát už vzali,“ věří.

V týmu FC TVD vládne po první polovině sezony spokojenost. Po minulé nevydařené sezoně, kdy Švach a spol. pouze bojovali o záchranu, jsou borci ze Slavičína zase nahoře a v klidu.

Hvězdný výběr kraje: Postup do divize i na EURO. Bršlica prohrál jediné utkání

Také podle Goni na výsledcích velkou zásluhu trenér Slončík. „Dokáže nás hlavně takticky připravit na každého soupeře a potom už je jen na nás, jak to plníme. Až tedy na diamant, ten jsme asi nepochopili,“ směje se Goňa

Na mistrovství světa v Kataru viděl spoustu týmů s odlišnou taktikou, stylem hry. „Šampionát jsem sledoval celkem poctivě. Nejvíce mě zaujalo Maroko, především svojí hrou v obranné fázi. Naopak zklamáním pro mě byli Brazilci,“ uvedl.

Messimu úspěch přál, byť i Francie měla skvělý tým.

Nyní si bude sedmadvacetiletý fotbalista užívat svátky. Vánoce prožije s ženou střídavě doma a taky v Rokytnici. U rodičů se vždycky sejde společně se sourozenci. Rok zakončí na horách, kde oslaví Silvestra i příchod Nového roku.

Goňa věří, že bude stejně úspěšný jako ten letošní, právě končící.