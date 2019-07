Hostující kouč Gúčik po obměně kádru žádné velké zázraky nečekal.

„Kdybychom hráli naši klasickou trpělivou hru a na brejky, byl by to jiný fotbal. Hra by nebyla tak atraktivní a nepadlo by tolik branek. Zkusili jsme však něco jiného a podle toho výsledek skončil,“ uvedl trenér Strání, který po svých svěřencích požadoval více tvořivosti, větší aktivitu i lepší kombinaci než v jarních soutěžních zápasech.

„Chtěli jsme více tvořit, bohužel jsme propadali a soupeř chodil do brejků, které hlavně kvůli naší naivitě při bránění potrestal. O nějaký dobrý výsledek jsme se vlastně připravili sami,“ uvedl Gúčik.

Podle něj páteční duel i přes prohru 2:4 rozhodně splnil svůj účel.

„Po kondiční stránce to bylo dobré. Kluci si zaběhali. Byla tam spousta dobrých věcí, od kterých se v příštích zápasech musíme odrazit,“ ví Gúčik.

Slovenský kormidelník měl v Radimově k dispozici sedmnáct hráčů do pole a dva brankáře. Poprvé se v novém dresu Strání představili letní posily Ondřejka s Hrubošem a Janků.

„Dali jsme prostor všem hráčům. Ať víme, co máme od koho očekávat a na čem dál pracovat. Všichni ukázali své přednosti i věci, které musí zlepšit,“ pronesl Gúčik, který o poločasové přestávce prostřídal hned sedm hráčů.

V tu chvíli celek z Uherskohradišťska prohrával 1:2. Ve druhé půli hosté inkasovali další dvě branky. „Soupeř šel do všeho po hlavě. Bojoval, o výsledek se více rval,“ všiml si Gúčik.

Z porážky však těžkou hlavu nemá. Příprava fotbalistů Strání je teprve na začátku. Vedení klubu už žádné další posily neshání.

„Možná ještě přijde jeden hráč, ale tým chceme mít založený na domácích klucích, kteří by měli tvořit gró mužstva,“ připomíná kouč Strání.

„Chceme mít vyvážený mančaft, aby to v kabině fungovalo a všichni byli spokojení,“ pokračuje. „Sázet chceme na kolektivní pojetí, skromnost a poctivou práci,“ dodává Gúčik.

TJ Radimov - FC Strání 4:2 (2:1)

Branky: P. Kessl, M. Valsa, R. Balážik, T. Šefčovič - Filip Hruboš, Jan Popelka

Strání: Kolník - Gardian, Lorenc, O. Čaňo, Hruboš, Silnica, Holík, Michalec, Ondřejka, V. Čaňo, Fruhauf (Čubík – Bruštík, Janků, Kolaja, J. Popelka, Pomajbík, Mimochodek, Palík).