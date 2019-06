Kromě krátkého působení ve Slovácku a půlroční štace v Rakousku nikdy nenosil dres jiného mužstva. Teď se všechno mění. Šestadvacetiletý fotbalista opouští mateřský oddíl i MSFL, od nové sezony bude hrát v nedalekém Strání divizi. „Důvody byly spíš osobní než fotbalové,“ vysvětluje Hruboš svůj přesun k regionálnímu rivalovi.

Bylo těžké opustit mateřský klub?

Samozřejmě bylo. V Brodě jsem odehrál devět sezon, strávil tam většinu kariéry. Už jsem ale v zimě zvažoval nějakou změnu. I když jsem s vedením klubu předběžně jednal, chtěl jsem tam sezonu dohrát. Teď jdu ale do Strání.

Proč právě tam?

Strání se mi ozvalo s nabídkou angažmá. Bral jsem to jako novou motivaci. Navíc nejsem jediná posila, která sem přichází. Z důvodu reorganizace divizí to vypadá na jiný plán (úsměv). Radši budu hrát ve Strání na špici tabulky než se v Brodě zase zachraňovat ve třetí lize.

Měl jste i jiné nabídky?

Mohl jsem jít i do Rakouska, ale nic konkrétního jsem neřešil. Už jsem se ani nikam netlačil. Důvody byly spíš osobní než fotbalové.

Z třetí ligy jdete do čtvrté. Neberete to jako krok zpět?

Možná to tak je, ale já jsem v Brodě odehrál dvě sezony ve třetí lize. Euforie už opadla, motivace není taková jako po postupu. Spíš mě láká hrát se Stráním do třetího místa v divizi.

Přemlouvali vás v Uherském Brodě hodně?

Uherský Brod jsem postavil před hotovou věc. Protože jsem se chtěl vyhnout nějakým zdlouhavým jednáním, která by třeba ani nemusela dopadnout, jednal jsem na vlastní pěst. Přestup jsem ze své vlastní iniciativy uskutečnil ve volném přestupovém období.

Budete na klub vzpomínat jenom v dobrém?

Jsem odchovanec Uherského Brodu. Odehrál jsem tam skoro celou kariéru. Nikdy v životě neřeknu na Brod nic škaredého. Mám na něj jenom nejlepší vzpomínky. Budu mu fandit, na kluky se budu chodit pořád dívat. S klubem jsem spjatý. Není vyloučeno, že se tam někdy vrátím.

Nemáte obavy, jak bude v Brodě vypadat další sezona?

Už minulá sezona byla těžká, letos očekávám ještě náročnější. Poslední sezonu jsme ale odehráli solidně. Možná i díky tomu, že před sezonou přišlo hodně nových kluků. Pokud by tým zůstal pohromadě, případně se doplnil, třeba bych i zůstal. Bavil jsem se však s kluky v kabině a věděl, že nějaké odchody budou. Navíc neznám ani jméno nového trenéra. Celkově je pro mě zajímavější hrát ve Strání třeba o postup než se v rozpadlém týmu zase zachraňovat.

Souvisel váš odchod s koncem úspěšného kouče Ondy?

Půl roku dopředu bylo jasné, že trenér skončí. I když to nebylo oficiální, lidé se o tom normálně bavili, takže jsme to věděli. Vedení klubu mělo dost času najít adekvátní náhradu, dodneška ale není potvrzený nový trenér. Před pár dny jsem se pana Hamšíka ptal a nic konkrétního mi neřekl. Proto jsem se rozhodl to podepsat ve Strání.