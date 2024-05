„Trošku se to ve mně pere. Musím se přiznat, že ještě nevím, jak to bude. Je to komplikované, musím o tom důkladně popřemýšlet,“ říká Holík.

Proti Slovácku B, kde působí v realizačním týmu jako kondiční trenér, si zahrál už v zimní pauze. Problém s domácími mladíky neměl. Přípravný duel skončil těsnou výhrou uherskohradišťského celku 1:0, Holík by si i po této zkušenosti na zápasy MSFL troufl.

„Občas si s kluky zatrénuji. Věřím, že bych to ještě zvládl,“ uvedl.

O Strání, které během dvou let postoupilo z krajského přeboru až do třetí ligy, strach nemá. Dobře ví, že tým je kvalitní, skvěle poskládaný. Pokud se vhodně doplní, nemusí to být jenom boj o udržení.

„Myslím, že nějaká posila bude potřeba. Máme ale na to, abychom ve třetí lize hráli důstojnou roli,“ nepochybuje.

Holík ale na vyšší třídu ještě nemyslí. Do konce sezony zbývají tři kola. Fotbalisté Strání si nechtějí závěr pokazit. Hledat motivaci však bude složité.

„Fanoušci ani trenér nás nenechají nic vypustit,“ tuší.

Kouč Beker ale stejně jako příznivci dokáže spoustu věcí odpustit, přimhouřit oči. Vždyť Strání si sobotním triumfem v Nových Sadech v předstihu zajistilo vítězství v divizi E, poprvé v klubové historii bude hrát MSFL.

„Pro všechny to musí být překvapení. Kdyby nám to někdo řekl před sezonou, tak tomu neuvěříme. Je to nádherné,“ líčí.

Strání po minulém ročníku, kdy ovládlo krajský přebor Zlínska a získalo i Pohár hejtmana Zlínského kraje, prožívá další mimořádnou sezonu.

„Všechno se to sešlo dohromady. Je to jedno s druhým. Máme výbornou partu, skvělé vedení, fanoušky, co při nás stojí. Vyšel nám podzim, v zimě jsme pořádně potrénovali a dřinu zúročili na jaře, kdy jsme náskok ještě navýšili. Soupeři nám to nedali zadarmo, byli jsme ale nejlepší,“ míní.

Tým od slovenských hranic si mimořádný počin náležitě vychutnal. Oslavy odstartovaly hned po zápase na Hané, pokračovaly cestou na Zelničky, kam mančaft dorazil až po půlnoci.

Pilo se až do rána, Holík šel spát kolem čtvrté ráno. „I když jsme to organizovali narychlo, s kluky jsme si to užili. Bylo to docela divoké,“ přiznal rodák ze Záhorovic, který si dopřával hlavně šampaňské.

„Se spoluhráčem tomu říkáme ionťák,“ směje se.

Zatímco Robin Holík slavil zřejmě svůj největší úspěch kariéry, jeho mladší bratr Libor, který z Plzně hostuje ve Zlíně, kousal obrovské zklamání ze sestupu z první ligy.

„Ještě jsme spolu pořádně nemluvili, jenom jsem mu posílal nějakou fotku a psal o tom. Bohužel to tak vyšlo, že my slavíme postup a jim to nevyšlo,“ dodal.