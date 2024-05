Postup do třetí ligy mají v kapse, přesto dál vítězí. Fotbalisté Strání zvládli také předposlední domácí zápas letošní sezony. V páteční předehrávce 28. kola divize E na Zelničkách přestříleli mizerně bránící Slavičín 5:3. V bezstarostném utkání se mezi střelce zapsalo hned sedm hráčů, jen hostující Fiala se trefil dvakrát.

Fotbalisté Strání přestříleli Slavičín 5:3 | Video: Libor Kopl

„Výsledek je divoký, ale diváci mají tolik branek rádi. Furt je to lepší, než kdyby to skončilo 0:0,“ má jasno kouč Strání Vladimír Beker.

I když jistý vítěz divize E herně nijak zvlášť neexceloval a hlavně ve druhé půli se místy trápil, v součtu celého zápasu byl produktivní. Potrestal hrubé chyby soupeře a dokráčel k dalšímu jarnímu triumfu.

„Vím že to herně nebylo úplně ono, ale pro kluky to bylo náročné. Musím jim poděkovat za to, jak k utkání přistoupili a jak ho nakonec zvládli,“ pronesl Beker.

„Bylo důležité, že jsme soupeře ve druhé půli nenechali vyrovnat, vždycky mu odskočili,“ přidal.

Kouč Strání po minulém týdnu a bouřlivých oslavách protočil sestavu, pošetřil některé klíčové borce. Krajní bek Holík odcestoval se Slováckem B do Hlučína, jen mezi náhradníky zůstal brankář Nemrava, ani minutu neodehráli Hruboš s Mario Michalcem.

Až ve druhé půli se se na trávníku objevili Silnica či Jan Michalec.

„Vím, že fanoušci Strání jsou nároční, pořád chtějí vyhrávat. My už ale s vedením klubu myslíme na něco jiného,“ tvrdí Beker.

„Dali jsme prostor méně vytíženým hráčům, aby se ukázali. Nechali jsme jenom stoperskou dvojici. I když toho mají taky dost, jsou naším stavebním kamenem. V akci jsme ale chtěli vidět další kluky. Něco jiného je nastoupit do utkání, když se vede a něco jiného hrát od začátku. Někdo mě překvapil mile, od dalších jsem čekal víc. Máme ale před sebou poslední dvě kola a zase protočíme sestavu,“ říká Beker.

Trenér Strání Vladimír Beker po utkání se Slavičínem

Zdroj: Libor Kopl

Domácí vyšel nástup do utkání, v 6. minutě vedl 1:0. Po centru Jahody se hlavou prosadil kapitán Spáčil.

Hosté zahrozili pokusem Školníka mimo, branka Juřici neplatila kvůli ofsajdu. V závěru první půle se parádní ranou blýskl Hradil, Čubík předvedl výtečný zákrok a míč vytáhl na roh.

Slavičín měl paradoxně více ze hry, balon častěji na kopečkách, ale vpředu byl dlouho neškodný a vzadu hrubě chyboval.

Nomilnerovu šanci ještě zneškodnil brankář Pjajko, ale Řihák už se radoval, když do sítě uklidil balon po střele Mikloviče.

Těsně před přestávkou poslal pomalou malou domů bek Kostka, Miklovič přečetl jeho úmysl, byl u míče dříve než Pjajko a z dálky jej poslal do prázdné brány. Byla to již třiatřicátá branka slovenského kanonýra.

„Po prvním poločase jsem byl strašně naštvaný, taky jsem si to s kluky v šatně vyříkal. V naší hře chyběl pohyb, nešly nám nohy. Nasazení nebylo adekvátní utkání. Snažili jsme se hrát, ale to jak bráníme, je úplně šílené. Soupeři jsme góly darovali zadarmo,“ kroutil hlavou kouč Slavičína Petr Slončík.

Hostům pomohl až příchod Fialy, přesun Žůrka na pozici defenzivního záložníka. „Zatáhli jsme ho na šestku, ovládl střed hřiště. Domácí jsme kromě několika brejků k ničemu nepustili,“ uvedl Slončík.

Jeho tým se po přestávce parádně zvedl a duel pořádně zamotal. Ke snížení mu pomohla hrubá chyba gólmana Čubíka, jehož zaváhání potrestal Fiala.

Záložník Strání Jan Spáčil po utkání se Slavičínem

Zdroj: Libor Kopl

Slavičín se lacinou brankou nastartoval, dál měl navrch. Šanci na obrat přiživil Žůrek. Jeho tečovaná rána skončila přesně v šibenici.

Hosté se dál tlačili do koncovky, sahali po vyrovnání, jenže Strání nápor soupeře ustálo a Jahodou odskočilo na 4:2.

Pak sice Fiala snížil, v poslední minutě se ale trefil střídající Jan Michalec bylo hotovo.

„Je to strašná škoda. Místo, abychom srovnali na 3:3, tak to soupeříme dáme na nohu. Je to neuvěřitelné. To nás provází celou sezonu,“ smutní Slončík.

Dobře věděl, že Slavičín na Zelničkách prohrát vůbec nemusel. „Ve druhé půlce jsme zpřesnili hru a utkání měli dovést minimálně do remízy. Z naší strany to po změně stran bylo velmi dobré,“ prohlásil.

Na rozjetého protivníka z Uherskohradišťska to ovšem nestačilo. A zatímco před dvěma lety Slavičín poslal výhrou 1:0 Strání do krajského přeboru, v pátek mu blahopřál k postupu do MSFL.

„Co já vím, tak oni to tak historicky mají. Doufám, že to ve třetí lize zvládnou a vydrží tam déle než jednu sezonu. Bylo by to pro region dobře. Mužstvo ale musí doplnit,“ myslí si Slončík.