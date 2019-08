„Lidé udělali skvělou atmosféru, přišlo jich hodně. Zápas byl z naší, ale hlavně ze strany Prostějova vynikající. Bylo to kvalitní utkání,“ je přesvědčený rodák z Nového Města nad Váhom.

Celek z Uherskohradišťska favorita zaskočil aktivní hrou. Divizní fotbalisté se v úvodní části účastníkovi druhé nejvyšší soutěže vyrovnali pohybem i důrazem.

„Chtěli jsme soupeře potrápit. Viděli jsme v první půli, že se s ním dá hrát,“ uvedl Gardian a připomněl Frühaufovu hlavičku do břevna. „Měli jsme perfektní šanci po standardce, kterou jsme nacvičovali. Škoda, že balon neskončil v síti,“ litoval spolehlivý slovenský zadák.

I Prostějovští v první půli orazítkovali konstrukci branky. Vedení ale hostům nabídli hráči Strání sami. Krajní bek Ondřej Čaňo v pokutovém území viditelně přidržel protihráče a Rolinc z penalty otevřel skóre.

„Byl to zbytečný faul. Možná ale byla penalta trochu přísná. Nevím, zda zákrok nebyl mimo šestnáctku, ale to je teď jedno. Prostějov vyhrál a postoupil zaslouženě,“ uznal Gardian.

Zlom přišel až po přestávce. Odpor houževnatého soka otupil střídající Koudelka. Rychlonohý forvard v 53. minutě výtečně završil smrtící kontr a bylo to 0:2.

„V tu chvíli se zápas zlomil,“ souhlasí kapitán Strání.

I když se domácí snažili pohárový duel zdramatizovat, v 77. minutě inkasovali z kopačky Lutonského potřetí a bylo vymalováno. Gúčikův tým se čestného úspěchu dočkal až v uvolněném závěru, kdy na konečných 1:3 upravil střídající Palík.

Domácí borci si i přes prohru vyslechli při ochodu do kabiny zasloužený potlesk. Fanoušci ocenili snaživý výkon. Na trávníku nechal všechno také Gardian.

„Já už mám své roky. Mladí kluci z Prostějova mi dal hodně zabrat,“ přiznal s úsměvem. „Rozdíl by nejen v pohybu, ale i v kombinační hře,“ přidává.

Fotbalisté Strání nyní musí z MOL Cupu přepnout na divizní mód. Už v neděli totiž před vlastním publikem hostí Brumov, který nedávno vyřadili právě v předkole celostátního poháru. Teď přijde na řadu odveta.

„Doufám, že Brumov porazíme. Zvládli jsme to s nimi poháru, což ale neznamená, že ho automaticky porazíme i teď. My ale musíme domácí utkání zvládnout a do tabulky si připsat první tři body,“ říká Gardian.

Zkušený slovenský obránce chce hrát stejně jako zbytek mužstva ze Strání nahoře. Rodák z Nového Mesta nad Váhom, kde dříve hrával také třetí ligu, totiž u hranic kroutí sedmou sezonu a letošní ročník pro něj bude zřejmě poslední.

„Kvůli věku o tom silně uvažuji. Už se chci věnovat rodině,“ vysvětluje. Jak se rozhodne, ukáže až příští léto.