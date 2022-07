Na prvním tréninku se sice sešla jen dvacítka fotbalistů, trenér i přesto měl radost. Společně s vedením klubu se podařilo získat již tři fotbalisty.

Do branky jde snížit věkový průměr mladý gólman Brumova Tomáš Pjajko, který uplynulý ročník strávil ve Strání. „Chtěli bychom tři gólmany a nyní máme ty zkušenější, starší. Navíc po konci rezervy se budeme domlouvat o budoucnosti s Martinem Kujou,“ přiznal Slončík.

Z Brumova oklikou přes Vsetín se do Slavičína vrací univerzál především pro střed hřiště Pavel Naňák, stejný prostor vyhovuje také Martinu Malenovskému, odchovanci Zlína, jenž poslední léta strávil v Uherském Brodu. „Zkoušíme a máme vyhlédnutí i další hráče, ale zde budeme moudřejší po přípravách. Určitě budeme chtít kádr doplnit o jednoho dva hráče – na pozici stopera, kde pomalu končí Kocián, ale i do útoku. Zde ale není situace až tak vážná,“ přiznává trenér TVD.

Současně se již vyrovnává s definitivním konce bývalých opor Slavičína. Definitivní sbohem dali Lukáš Mezírka, či Tomáš Švach, který zakotvil v nedaleké Nevšové. Ze studijních důvodů odchází do Vysokého Pole Jakub Fojtů.

Velký otazník přitom visí i nad ikonou Petrem Švachem. „Začal s námi přípravu, ale bude na něm, zda bude pokračovat ve Slavičíně. Já s ním samozřejmě počítám, stejně jako za ty skvělé roky ve Slavičíně má již volnou ruku pro změnu,“ upřesnil Slončík.

Vyrovnat se také musí se ztrátou rezervního týmu, který se nepřihlásil do žádné ze soutěží. „Je to komplikace. Bohužel v naší situaci nebylo jiné řešení. Poslední dva roky jsme lepili sestavu dorostenci i hráči prvního týmu, museli rezervě vypomáhat. Kmenových hráčů B týmu je málo, proto jsme museli sáhnout k radikálnímu řešení. Je to špatně, ale nejsme jediní, spousta klubů již rezervu zrušila a tento trend asi bude pokračovat,“ Očekává bývalý zkušený hráč a nyní trenér.

Do startu soutěže již má naplánované přípravné zápasy – ten první o víkendu s Lednickým Rovným, dále pak v Kroměříži a v pátek 29. července pohárový duel doma s Otrokovicemi. „Mol Cupu je super a chceme se opět dostat co nejdále. Loni se nám to podařilo a stálo nás to mnoho sil a zdravotních problémů, bylo to Pyrrhovo vítězství. I nyní chceme co nejdále, ale musíme udržet kvantitu hráčů a zdraví,“ zdůraznil.

Při pohledu na los úvodník kol divizní soutěže fanouška mrazí – hanácká série v Nových Sadech, v Olomouci s HFK a doma s Přerovem prověří sílu Valachů. „Neřeším los. Každý soupeř má svou kvalitu a nyní nedokáži říci, jak kdo na tom bude. Úvod ukáže. Pokud se chytíme, bude to dobrý odrazový můstek,“ vnímá Slončík. „Našim cílem je návrat do horních pater. Obměna kádru nejde ze dne na den, uvidíme jak to půjde,“ pousmál se trenér TVD Petr Slončík, který s výjimkou rezervy Brna žádného jasného favorita divize E nevidí.