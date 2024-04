I když ztrátu dvou bodů nechtěl na arbitry svádět, podle hostujícího kouče v úvodu druhé půle hrubě pochybyli.

„Vůbec nechápu na základě čeho gól odvolali. Vždyť v divizi není video ani VAR, aby něco prozkoumával. Nevím, z čeho vycházeli, ale nemají pro svůj verdikt žádný důkaz,“ nechápe Beker.

Situace se odehrála po jednom z dlouhých autů stopera Deklavy. Míč do sítě usměrnil Hruboš, který nemohl být v ofsajdu.

„Žádný kontakt ani faul tam nebyl. Fakt nevím, co asistent sudího viděl, když předtím nic nesignalizoval. Nikdy předtím jsem si na rozhodčí nestěžoval, ale toto je pro mě obrovské zklamání. Udělalo se mi normálně špatně. Toto už je přes čáru,“ zlobí se.

Divize E, 20. kolo -

FC VSETÍN – FC STRÁNÍ 1:1 (1:0)

Branky: 44. Martin Zbranek z penalty - 94. Luboš Miklovič. Rozhodčí: Řezníček – Doležal, Petrásek (Kratochvíl). Červená karta: 28. David Dulík (Vsetín). Diváci: 250.

Celek z Uherskohradišťska nakonec skóroval až v 94. minutě, kdy se po standardní situaci prosadil kanonýr Miklovič.

„Kluci musím pochválit za to, jak se hecli a jak bojovali. Po celý zápas jsme měli tlak, územní převahu, ale nechtělo nám to tam spadnout. Domácí to v deseti lidech zavřeli. Balony pouze odkopávali, zdržovali a kouskovali hru, prostě hráli chytře. My jsme se dostat centry do šestnáctky, měli i nějaké šance, ale odměnění jsme byli až v závěru,“ líčí.

Po sobotním duelu na Valašsku měl smíšené pocity. „Bod z venku musíme brát, na druhé straně jsme zklamaní, že jsme nezvítězili a podruhé na jaře klopýtli. Ale život jde dál. Pořád jsme první, teď musíme uspět zase doma,“ burcuje.

Svědík po debaklu 1:4: Toto je cesta do pekel. Náš výkon byl hrůzostrašný

Fotbalisté Strání hráli přesilovku od 28. minuty, kdy domácí kapitán Dulík stáhl unikajícího Mikloviče a byl vyloučen.

Vsetínští se ale semkli, lídra soutěže trápili. V závěru první půli šli do konce ze správně odpískané penalty do vedení. Faul Kičina potrestal uzdravený Zbranek.

„Filip jenom hasil situaci, když předtím zaváhal Robin Holík,“ hlásí.

Jeho tým tak celý druhý poločas doháněl ztrátu. Porážku odvrátil až v poslední možné chvíli.

„I přes remízu musím ocenit obrovskou sílu celého kolektivu. Kluci bojovali, pomáhali jim i hráči z lavičky, kteří je povzbuzovali, podporovali je,“ oceňuje hostující trenér.

„Víme, že až do konce sezony to budeme mít všude těžké. Jsem rád, že jsme to ustáli a utkání odehráli bez vyloučení,“ dodal Beker, který ve Vsetíně postrádal pouze mladíka Jurčeku, jenž laboruje s bolavými zády.

Fotbalisté Strání další zápas sehrají příští sobotu na Zelničkách proti Kostelci na Hané.