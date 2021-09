„I když je v naší situaci bod málo, musíme ho brát, protože soupeř potvrdil svoji kvalitu, hrál opravdu dobře. Zato my jsme byli v prvním poločase nervózní, nepřesní a málo pohybliví. Zlepšili jsme se až po změně stran, to však na výhru nestačilo,“ uvedl trenér Strání Erik Laco.

Jeho tým si v prvním poločase vypracoval jenom dvě slušné možnosti ke skórování, ale Hnilo ani jednou neuspěl. Hranice byly v úvodní části dominantnější, aktivnější i nebezpečnější, do zaslouženého vedení je ve 26. minutě poslal Bezděk.

Strání to herně drhlo, do přestávky se spíše trápilo. „Nevím, zda to je naším postavením, nebo něčím jiným, ale byli jsme zaseknutí, pomalí. Nebylo to zkrátka ono,“ uznal Laco.

Domácí se zlepšili až ve druhé půli. „Konečně jsme začali hrát to, co po klucích chci,“ uvedl.

Probuzené Strání bylo za zvýšenou aktivitu odměněno vyrovnání brankou Hruboše, který zkušeně proměnil pokutový kop. Hranice ovšem i za nerozhodného stavu zlobily, tlačily se do koncovky.

Domácí takové možnosti neměli, byť se snažili, na obrat to nestačilo. Fotbalisté Strání tak na výhru stále čekají. Nepříjemnou sérii se pokusí utnout za týden doma proti HFK Olomouc.

Divize E, 7. kolo -

FC Strání – SK Hranice 1:1 (0:0)

Branky: 52. Hruboš z penalty – 26. Bezděk

Rozhodčí: Vařacha – Hovorka, Novák (Hulcký)

Žluté karty: Řihák, Hruboš, Jahoda, Palík – Bezděk, Kundrát

Diváci: 280

Strání: Čubík – Holík, Řihák, O. Čaňo (56. Sedláček), Leskovjan – Hnilo (56. Palík), Silnica, Horňák, Spáčil (67. Kolaja), Jahoda - Hruboš. Trenér: Laco.