Skvěle se vypořádali s brzkým ranním vstáváním, dlouhou cestou do Tasovic i těžkým soupeřem. Fotbalisté Strání v nedělním přípravném zápase hráli s třetiligovým Znojmem bez branek.

Trenér fotbalistů Strání Vladimír Beker. | Foto: Deník/Libor Kopl

„Pro nás to bylo výborné utkání s dobrým výsledkem. Utkali jsme se s velmi kvalitním soupeřem, který protočil dvě jedenáctky a v kádru má samé zahraniční hráče, z nichž jeden prošel třeba i Portem. Znojmo se netají postupovými ambicemi, chce do druhé ligy. Pro naše kluky to byla skvělá prověrka, se kterou se popasovali velice dobře,“ uvedl trenér Strání Vladimír Beker.

Přípravný fotbal -

1. SC ZNOJMO FK – FC STRÁNÍ 0:0

Svěřence za odvedený výkon právem chválil. „Klukům musím poděkovat. Ti ze Slovenska vstávali třeba už v pět nebo v šest ráno. Absolvovali jsme dlouhou cestu, v autobuse strávili necelé tři hodiny, přesto byl jejich přístup příkladný,“ oceňuje Beker.

Lídr divize E se s pátým týmem třetí ligy popasoval velice dobře, Znojmu se vyrovnal v pohybu i fotbalovostí.

„První poločas byl vyrovnaný. Oba týmy hrály důrazně, ale k vidění byly i pohledné kombinační akce, zajímavé standardní situace. Znojmo bylo velice silné na míči, my jsme ale taky dokázali vyjet, zahrozit,“ říká Beker.

I přes několik slibných příležitostí branka v úvodní části nepadla. O něco nebezpečnější bylo Znojmo, klidně vést ale mohlo i Strání.

Hosté o přestávce prostřídali sestavu, šanci dostali další hráči. „Náš výkon šel trochu dolů, což bylo ale logické, protože Znojmo prostřídalo jedenáct hráčů a jeho kvalita nešla dolů. My tak široký kádr nemáme, ale i tak jsme zahrozili po nějakých brejcích, Miklovič trefil z trestného kop břevno,“ hlásí kouč Strání.

Broďané už mají sedm hráčů z Kroměříže, v případě padli s Lanžhotem

Konstrukce branky pomohla na druhé straně i celku z Uherskohradišťska, branka nakonec i přes slibné příležitosti nepadla.

„Konečná remíza je nakonec zasloužená,“ míní Beker.

Divizní lídr dorazil na jih Moravy bez nemocných Jurčeky a Nomilnera, hostům chyběl i Spáčil. „Čtyři nebo pět kluků nastoupilo po nemoci, ale zvládlo to perfektně,“ uvedl Beker.

Jeho tým si příští víkend užije volno. Fotbalisté Strání v pátek sehrají na umělé trávě v Kunovicích modelové utkání, po něm budou mít stmelovací večírek.

Před startem divize E se ještě utkají s Luhačovicemi, pak se začnou chystat na šlágr s Kozlovicemi.