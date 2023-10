Odčinili předcházející domácí zaváhání s Novými Sady, venku znovu brali všechny body. Fotbalisté Strání zvítězili ve Slavičíně 3:0 a po klopýtnutí druhých Kozlovic s Kostelcem na Hané vedou divizi E už o čtyři body.

Fotbalista Jiří Švrček pomohl Strání k výhře ve Slavičíně. | Foto: Deník/Libor Kopl

Hosté rozhodli nedělní souboj 13. kola na půdě krajského rivala třemi brankami ve druhé půli. Bývalého gólmana Strání Pjajka postupně překonali Hruboš, Miklovič a Bartošek.

„Jsme samozřejmě spokojení. Vždycky je krásné venku vyhrát 3:0 a neřeším, zda je to tam nebo jinde. Slavičín je kvalitní soupeř, my jsme se po minulém nevydařeném domácím utkání potřebovali zase chytnout. Dali jsem tři góly, udrželi čisté konto," říká hostující trenér Martin Onda.

Divize E, 13. kolo - FC TVD SLAVIČÍN - FC STRÁNÍ 0:3 (0:0)

Branky: 47. Hruboš, 58. Miklovič, 77. Bartošek. Rozhodčí: Tvardek – Mankovecký, Písečný (Prokop). Diváci: 250.

První poločas byl oboustranně takticky svázaný. Oba týmy poctivě bránily, moc prostoru na kombinaci neměly. Diváci moc šancí neviděli.

„Byl to klasický první poločas, ve které se oba mančafty spíše oťukávaly. My jsem chtěli být trpěliví, čekali jsme na druhou půli. Počítali jsme s tím, že soupeř hru otevře a my budeme mít víc prostoru, což se i stalo," uvedl Onda.

Hosté, kterým ve Slavičín scházel pouze krajní bek Holík, šli do vedení hned po změně stran.

Střelu Řiháka gólman Pjajko pouze vyrazil a dorážející Hruboš pohotovou dorážkou otevřel skóre.

Strání se uklidnilo, dál si hrálo svoji hru. Na 2:0 zvýšil po Řihákově vysunutí Miklovič. Slovenský kanonýr obešel i Pjajka a uklidil balon do sítě.

Výhru Strání završil v 77. minutě po rychlé křídelní akci střídající Bartošek.

Slavičín hrozil hlavně v první půli, kdy si vypracoval nějaké příležitosti, po změně stran už příliš nebezpečný nebyl.

Celek z Uherskohradišťska to vzadu zvládl skvěle a výhrou 3:0 si upevnili vedoucí pozici.

Fotbalisté Strání chtějí dosavadní výkony a výsledky potvrdit i za týden při domácí rozlučce se Skašticemi.