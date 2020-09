Fotbalisté Strání v divizi E urvali cenný bod. Parta trenéra Jana Kameníka v 8. kole remizovala na hřišti v Hranicích 1:1. Oba góly padly hned v úvodní půlhodině, dělilo je od sebe pouhých sedm minut. Skóre otevřel domácí Šišlák, za hosty rychle srovnal ex-ligista Ondřejka.

Fotbalisté Strání. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Mazal

Trenér Kameník nerozhodný výsledek bral. „S bodem můžeme být spokojení,“ souhlasí. „Směrem do defenzivy do kluci zvládli výborně, dobře jsme bránili. I směrem nahoru jsme měli zajímavé akce, které jsme bohužel nedotáhli. V celém zápase mi trošku chyběla přesnější finální fáze a větší tlak do pokutového území. Na druhé straně jsme zase dobře eliminovali hru soupeře, který měl slibné náznaky i o trošku větší šance, než my. I přesto si myslím, že je remíza zasloužená,“ prohlásil Kameník.