Talentovaného dorostence chválil po nedělním zápase i hostující kouč Ondřej Machala. „Byl to skvělý úvod do dospělého fotbalu,“ vysekl teenagerovi poklonu.

„Je pravda, že ve Strání nyní zrovna moc odchovanců nehraje. Dlouhodobým cílem je zapracovávat do týmu domácí hráče, aby se lidé měli na koho chodit dívat. Nasazení Sebastiána byla plánované, žádné znouzectnost. Jsem rád, že to vyšlo na jedničku,“ radoval se kouč Strání.

Tóth se poprvé prosadil v 55. minutě. V době, kdy hosté v Kvasicích tekli 1:2, se opřel ze střední vzdálenosti do míče, který se od břevna odrazil do sítě. „Byla to snad jeho vůbec první kontakt s míčem,“ upozorňuje Machala.

Vyrovnávací trefa Strání nakopla. Obrat hostů chvíli před koncem završil právě Tóth. Šestnáctiletý mladík udeřil po centru dalšího náhradníka Sedláčka.

„S ledovým klidem poslal balon přesně k tyči,“ popsal Machala.

Jinak se ale divizní tým v Kvasicích spíše soužil. „Soupeř nás zaskočil hned v první minutě, kdy jsme udělali obrovskou chybu v rozehrávce, po které šli domácí rychle do vedení. Podobnou minelu jsme udělali pak ještě jednou, to jsme ale se štěstím ustáli,“ oddechl si Machala.

Účastník krajského přeboru, který nastoupil do zápasu bez pěti hráčů základní sestavy, byl v úvodu utkání lepším týmem. V 17. minutě ale vyrovnal Hruboš.

I když Strání mělo v úvodní části více příležitostí, o poločase prohrávalo. Kvasicím vrátil vedení Berky, jenž se trefil po centru z levé strany.

„V prvním poločase jsme měli několik zajímavých křídelních akcí. Centry a zpětné přihrávky ale nebyly přesné,“ posteskl si Machala.

Divizní mančaft se probral až po přestávce. „Více jsme drželi míč, taky jsme neudělali tolik chyb. Navíc soupeř sestavu prostřídal, šli tam kluci z béčka, takže už tolik nebezpečný nebyl. Tempo upadlo, zápas se dohrávali v takovém klidu,“ uvedl Machala.

Vítězný gól vstřelil v 67. minutě Jahoda. Kvasice se už na výraznější odpor nezmohly. „Naše výhra je nakonec zasloužená. I když soupeře musím pochválit. Podal velmi slušný výkon. V sestavě má zajímavé typy hráčů. Líbil se mi způsob jejich hry. Snažili se hrát fotbal, v krajském přeboru budou hrát důstojnou roli,“ je přesvědčený Machala.

Nový domácí trenér Jindřich Lehkoživ hodnotil zápas i přes porážku pozitivně.

„Na začátku přípravy jsme se utkali s kvalitním soupeřem. Herně jsme určitě nepropadli. Jenom je škoda, že jsme nastoupili bez pěti hráčů, kteří po přírodní katastrofě vypomáhají na jižní Moravě. Pokud bychom byli v plné síle, mohlo to být ještě zajímavější,“ míní Lehkoživ.

„První poločas jsme hráli dobře. Soupeři jsme fyzicky stačili a vedli 2:1. S přibývajícími minutami ale byla vidět únava hráčů. Jelikož jsme neměli náhradníky, nemohli jsme sestavu prostřídat. Při zápase jsem přemluvil kluky z béčka, aby nám šli pomoct,“ přidal.

Kvasice proti Strání zkoušeli mladého kroměřížského stopera Žišku, jehož příchod je v jednání, a také Kutňáka ze Zdounek. Novou tváří je Berky z Morkovic.

Jinak kvasický kádr zůstal stejný. Účastník krajského přeboru čeká další přípravný duel v pátek, kdy doma od osmnácti hodin vyzve Těšnovice. Stráni se ve středu 7. července na Zelničkách utká s Luhačovicemi.

Přípravný fotbal -

FC Kvasice – FC Strání 2:4 (2:1)

Branky: 1. J. Zapletal, 45. Berky – 55. a 88. Sebastian Tóth, 17. Hruboš, 67. Jahoda

Strání: Pjajko - Horňák, Řihák, Čaňo V, Leskovjan, Silnica, Spáčil, Holík, Jahoda, Palík, Hruboš. Střídali: Čubík – O. Čaňo, Sedláček, Kolaja, Tóth.