Přípravný fotbal -

OFK Trebatice – FC Strání 3:4 (2:1). Branky Strání: 5. Gago, 49. Řihák, 59. Leskovjan z penalty, 63. Matúš

FC Strání: Čubík - Horňák, O. Čaňo, V. Čaňo, Jahoda, Leskovjan, Řihák, Spáčil, Matúš, Gago, Bobčík.



OŠK Trenčianske Stankovce - FC Strání 4:2 (1:1). Branky Strání: 36. Hruboš, 58. Bobčík

Strání: Pjajko - Horňák, Řihák, O. Čaňo, V. Čaňo, Leskovjan, Sedláček, Holík, Spáčil, Palík, Hruboš. Střídali: Bobčík, Matúš, Gago.

„Pro nás to byl velmi náročný, ale poučný dvojzápas, protože nemáme zase tak široký kádr a někteří hráči odehráli jenom páteční, jiní zase mohli pouze v sobotu. Ale dali jsme to nějak do kupy a odehráli slušné utkání,“ uvedl kouč Strání Juraj Bútora.

Zkušený trenér vyzdvihl především sobotní poločasový obrat s Trebaticemi z 1:2 na 4:2.

„Je to velmi pozitivní. Kluci ukázali charakter. Byť na nich byla vidět únava z pátku, zvládli to dobře,“ pochvaloval si Bútora, který v Hlohovci neměl k dispozici Sedláčka, Hruboše ani Holíka, ani jeden zápas neodehrál Silnica.

Naopak proti Trenčianským Stankovcím celku z Uherskohradišťska závěr nevyšel. „Páteční soupeř byl kvalitnější. V sestavě měl zkušené hráče, kteří mají ligové starty. Ať už jde o Kleščíka, Noska či Držíka. Zápas byl ale dlouho otevřený, po hodině hry to bylo vyrovnané, pak jsme ale po hrubých chybách inkasovali dva góly a utkání prohráli,“ uvedl.

Mezi střelce se zapsaly i obě zimní posily Bobčík s Matúšem, další noví hráči na Zelničky zatím nedorazili.

Strání ale chce mužstvo doplnit alespoň ještě o dva hotové fotbalisty. „Na posilách pracujeme, času je dost. Nyní máme za sebou čtyřtýdenní cyklus hrubí přípravy. Teď se chvíli vydýcháme a pojedeme znovu,“ říká Bútora.

Jeho tým v dalším přípravném zápase vyzve třetiligovou Kroměříž. Na Hané se hraje v sobotu v poledne.