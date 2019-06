„S kariérou mohu být spokojený. Nikdy jsem nebyl žádný technický fotbalista, spíš jsem bojovník a všechno jsem si musel spíš vydřít,“ říká Pilka, jehož derniéru ve Strání si nenechala ujít manželka ani syn Matyas.

Jak jste si užil posledních pět minut v dresu Strání?

Koleno mám úplně v háji. Chtěl jsem to tady ukončit se ctí. Kdo tady byl, tak viděl, že sotva chodím.

Co se vám vlastně přihodilo?

Měl jsem přetržený křížový vaz. Stalo se mi to v domácím zápase s Tasovicemi. Hned v první minutě. Ani nevím při čem, ale v koleni mě píchlo a bylo hotovo. Věděl jsem, že je zle. Tentýž problém jsem měl i ve druhém koleni, kde taky nemám křížák.

I když derniéru jste si možná představoval lepší, angažmá ve Strání předčilo vaše očekávání, že?

Bylo to určitě moje nejvydařenější období v kariéře. Jsem tady čtyři roky. Poprvé jsme postoupili z první A do kraje, který jsme hned v první sezoně vyhráli. Pak jsem si tady zahrál dva roky divizi. Opravdu si nemám na co stěžovat. Je tady super kolektiv. Do lepšího mančaftu už rozhodně nepůjdu.

Která z těch sezon na Zelničkách byla pro vás nejlepší?

Podle počtu vstřelených branek mi nejlépe vyšla sezona v krajském přeboru, ale já si cením hlavně těch gólů v divizi. To už je úplně jiný fotbal než v krajském přeboru. Rychlejší, důraznější. Divize je můj strop a asi jím i zůstane. (úsměv)

Souhlasíte s názorem, že Strání čtvrtá nejvyšší soutěž sedí?

Já myslím, že jo. Neumím si představit, že by se tady měla hrát třetí liga. Ale pokud zůstane sponzor a budou tady peníze, klidně se to může povést. Momentálně je tady slušný kádr, ale v divizi jsou lepší mančafty než jsme my. Pro Strání je střed divizní tabulky ideální.

I když nepatříte mezi vyhlášené střelce, dal jste docela dost branek. Která z nich vám nejvíce utkvěla v paměti?

Já jsem moc gólů nedal, ale zmínit musím hattrick proti Havlíčkovu Brodu. I když jsem předtím tři branky v jednom zápase dal, tyto byly v divizi, proto si je cením nejvíc.

Na kterého spoluhráče jenom tak nezapomenete?

Můj největší kamarád je můj současný šéf Tonda Popelka. Vyzdvihnout musím Gardiana. Prostě ty starší kluky, kteří jsme tady zůstali. Všichni jsme ale táhli za jeden provaz. Tady se nikdy nikdo nepovyšoval. Nevyčníval a nehrál si na žádného machýrka.

Strání bylo pro každého soupeře nepříjemným protivníkem. Spousta týmů se na Zelničky vůbec netěšila. Je zdejší prostředí opravdu tak specifické, jak se tvrdí?

Je pravda, že se tady pije hodně. (smích) Strání je rodinný klub. Sází se tady na kolektiv, partu, kamarádství. V některých klubech jsou spíše skupinky, ale tady maká jeden za druhého.

Bude po zápase s Blanskem bouřlivá rozlučka?

Asi ne. Půlka týmu jde v sobotu na svatbu. Žení se náš spoluhráč Patrik Frühauf, takže příprava na svatbu bude doma s rodinou.

V kariéře jste prošel také ligovým Zlínem. Jak na působení v mládežnických týmech Fastavu vzpomínáte?

Vzpomínky jsou příjemné. V mančaftu jsem byl s obráncem Baníku Ostrava Lukášem Pazderou, nyní někteří kluci hrají třetí ligu. Ať už je to Michal Malý v Otrokovicích, nebo Michal Šrom v Hulíně. Zmínit musím Zdeňka Konečníka ze Skaštic, který, pokud by nebyl tolikrát zraněný, možná hraje ligu ještě teď. Trénovali nás pan Somberg nebo Hanko.

Prodloužíte si kariéru v jiném klubu, nebo definitivně končíte s fotbalem?

Vůbec nevím, zda budu v kariéře ještě někde pokračovat. Je to ve hvězdách. Uvidím, co bude s kolenem. Teď zvažuji, zda budu fotbal ještě někde hrát, nebo se už budu věnovat pouze rodině a synovi. Třeba mě někdo přemluví.

Neříkejte, že se vám už někdo neozval.

Je pravda, že už nějaké nabídky mám, ale všechno se bude odvíjet od zdravotního stavu. Pokud nebudu schopný s kolenem hrát, prostě ukončím kariéru. Na operaci jít nechci.

Libor Pilka

Datum narození: 11. června 1987

Pozice: útočník

Kariéra: ČSK Uherský Brod, FC Tescoma Zlín, TJ Hradčovice, TJ Sokol Újezdec-Těšov, SC Hohenruppersdorf (Rakousko), FC Strání

Sezony ve Strání:

I. A třída sk. B (2014/2015) - 12 zápasů, 2 branky, 2 asistence, 2 žluté karty

I. A třída sk. B (2015/2016) - 23 zápasů, 3 branky, 3 asistence, 13 žlutých karet

Krajský přebor (2016/2017) – 23 zápasů, 9 branek, 4 asistence, 5 žlutých karet, 1 červená karta

Divize D (2017/2018) – 27 zápasů, 7 branek, 6 asistencí, 6 žlutých karet

Divize D (2018/2019) – 18 zápasů, 4 branky, 0 asistencí, 5 žlutých karet