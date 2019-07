„Výsledek ale neodpovídá průběhu hry. Soupeř byl sice velmi kvalitní a na čtvrtou slovenskou ligu bych řekl až nadstandardní, ale i tak jsme si vypracovali dost šancí na to, abychom dali více branek,“ říká kouč Strání Igor Gúčik.

Divizní účastník postrádal v Trenčianských Stankovcích hned čtveřici důležitých hráčů. Hostům na Slovensku scházeli Gardian, Mimochodek i bratři Čaňovi.

I bez nich ale Moravané začali dobře. Fruhauf ale dvě čisté tutovky neproměnil. Domácí nepříjemné chvíle přečkali a na konci první půle se ujali vedení.

I úvod druhé půle patřil Strání. Na 1:1 srovnal Hruboš. Posila z Uherského Brodu ve 48. minutě s přehledem proměnila pokutový kop.

Zbytek rušného utkání ale patřil slovenskému týmu, který v závěrečných dvaceti minutách dvakrát udeřil a nakonec přesvědčivě zvítězil 4:1.

„Tento zápas nám i přes vysokou porážku zase hodně ukázal. Ať už spoustu dobrého nebo i věci, které musíme do startu nové sezony odstranit,“ prohlásil Gúčik.

Jeho tým po letní obměně kádru stále hledá svoji tvář. „Mrzí mě, že dostáváme hodně gólů. To jde ale na vrub toho, že nechceme jenom bránit, ale i tvořit, kombinovat a útočit. Nechceme být pasivní a jenom čekat na chyby soupeře,“ uvedl slovenský kormidelník.

Prvním ostrým testem pro Strání bude nedělní duel v Brumově, se kterým se utká v rámci prvního předkola MOL Cupu.

„Bereme to jako generálku na mistrovskou sezonu. Po dvou porážkách v přípravě se chceme dostat na vítěznou vlnu. Věřím tomu, že utkání zvládneme a odrazíme se do nového ročníku. Potřebujeme se dobře nastavit v hlavách. Když bude soupeř lepší, můžeme mu pogratulovat, ale do každého utkání půjdeme s maximálním odhodláním a s cílem uspět,“ dodává Gúčik.

OŠK Trenčianske Stankovce - FC Strání 4:1 (1:0)

Branka Strání: 48. Hruboš z penalty

FC Strání: Popelka (Kolník) - Lorenc, Holík, Kolaja, Silnica, Hruboš Filip, Fruhauf, Palík (Zderčík), Ondřejka, Janků (Bruštík), Michalec.