Brumov se odhlásil z divize! Luhačovice nabídku odmítly

Vše je jinak! Ačkoliv fotbalový Brumov původně podal přihlášku do divize E, tak ji nakonec stáhl a přihlásil se pouze do krajského přeboru. „Probírali jsme aktuální situaci – co se týče kádru, jeho kvality a možnosti trénování. Nakonec jsme se rozhodli pro kraj,“ přiblížil předseda klubu Ladislav Vilímek.

Fotbalisté Brumova v divizi nesetrvají. Naopak už znají svého následovníka. | Foto: Deník / Jan Pořízek

Fotbalistům Brumova se od návratu do divize nedařilo podle představ. Zatímco v anulovaném ročníku 2019/2020 získali osm bodů, v tom předchozím pouhé tři. „Za poslední dva ročníky v divizi jsme vyhráli dva zápasy, trochu jsme ztratili pozitivní motivaci a radost z vítězství. Doufáme, že se nám to nyní podaří restartovat,“ věří šéf brumovského fotbalu. Ještě nedávno se přitom situace vyvíjela odlišně. Svěřencům Martina Koláře však vůbec nevyšly úvodní dva přípravné zápasy, když prohráli se Slováckem „U-19“ 0:5 a Uherským Brodem 1:8. Předminulý víkend poté remizovali s Baťovem 4:4. Po posledním duelu v Brumově dali hlavy dohromady. „Zásadních důvodů bylo více. Naskládalo se nám to ze střípků. Pokud by se dohrály poslední dva ročníky, tak bychom pravděpodobně skončili na sestupujících místech, sportovní hledisko je zásadní. U některých hráčů navíc došlo ke změnám v pracovní oblasti. Přihlášku do divize jsme tak stáhli,“ ozřejmil Vilímek. Ačkoliv brumovské tížilo několik záležitostí, finální rozhodnutí za plné podpory výkonného výboru rozhodně nebylo jednoduché. „Nejsme profíci, ze sportu potřebujeme mít radost, pozitivní energii. Hodně dlouho jsme se o tomto kroku rozhodovali,“ přiznal Ladislav Vilímek. „Trenér kluky obvolal, aby to s nimi probral. Zpětnou vazbu jsme měli. Nebylo to tedy tak, že bychom nebrali názory kluků. Odpovědnost je však v konečném důsledku na nás,“ uvědomuje si dobře předseda klubu. Místo po Brumovu v divizi E prázdné nezůstane. Luhačovice, které v nedohraném ročníku krajského přeboru 2020/2021 skončily první, účast ve čtvrté nejvyšší soutěži s díky odmítly. Druhý tým Holešov nabídku už přijal. Celek z Kroměřížska si divizi zahraje podruhé v historii. Poprvé se v ní objevil v sezoně 2016/2017.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu