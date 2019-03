Alespoň to tvrdí pyšný otec a důležitý muž v sestavě ČSK.

„Je pravda, že narození každého dítěte zásadně změní život. Synek ale spí dobře a manželka je trpělivá, takže po fotbalové stránce se pro mě nic nezměnilo,“ říká Marek David, který má kromě dvoutýdenního syna Kristiána také tříapůlletou dcerku Nikol.

Zkušený zadák pomohl slováckému celku k dalšímu bodu. Broďané v 17. kole remizovali s Kroměříží 1:1. Porážku odvrátila až výstavní trefa záložníka Tomáše Ťoka.

„Se silným soupeřem je to dobrý bod. Zápas byl docela vyrovnaný. Hosté drželi balon, což jsme předpokládali. Na druhé straně počet šancí byl možná vyšší na naší straně,“ míní Marek David.

Broďané v závěru dokonce vstřelili Chwaszczem druhý gól, radost ale utnul zdvižený praporek asistenta rozhodčího Kotaly.

„Nemohu soudit, protože jsem to neviděl, ale na sudí si nestěžujeme a výsledek bereme,“ uvedl zadák Uherského Brodu.

Ondův tým odehrál s Hanáckou Slavií rovnocennou partii, hlavně ve druhé půli krajského rivala dokonce i zmáčkl.

„Soupeř hrál, co jsme čekali. Tedy kombinační fotbal po zemi. My jsme je ale celkem dostupovali a v určitých fázích zápasu jsme je přinutili k dlouhým nákopům, což nám vyhovovalo. Mohli jsme vyhrávat souboje a chodit do brejků, což jsme chtěli,“ říká Marek David.

Domácím pomohl i fakt, že se sobotní duel odehrál na umělé trávě v areálu Lapač, kde se Broďané připravovali celou zimní přípravu.

„Jsme na to prostředí zvyklí, takže to výhoda pro nás určitě byla. Orelské hřiště ale stejně není tak brzy připravené,“ připomíná Marek David.

Že ale fotbalisté Uherského Brodu umějí hrát i na přírodním pažitu, ukázali před týdnem v Dolním Benešově. Díky čtyřem bodům se po sedmnácti kolech vyšvihli na deváté místo.

„Vstup do jara je dobrý, ale vzhledem k tomu, že letos sestupují minimálně tři mančafty a nevíme, jak to bude ve druhé lize, musíme uhrát alespoň pětatřicet bodů,“ ví Marek David. „Ještě to bude tuhé,“ ví opora ČSK.