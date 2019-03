„Soupeř byl v úvodu utkání lepší. Po třiceti minutách jsme hru srovnali a ve druhé půli už jsme byli lepší my. Bylo jasné, že kdo dá branku, vyhraje. Nakonec výsledek mohl být daleko divočejší,“ říká trenér Uherského Brodu Martin Onda.

Domácí kormidelník proti Slavičínu postrádal hned pětici opor. Brodu v předposledním přípravném zápase scházeli Hradil, Blanař, Nevařil nebo bratři Davidové.

„Kluky sužují různé rýmečky, zranění. Na střídání jsme měli pouze dva hráče. Ti, co nebyli v pořádku, nemělo cenu trápit. Soutěž už se blíží,“ připomíná start jarních odvet Onda.

Kvůli absencím několika důležitých mužů dostali šanci jiní borci. Jak se svojí příležitosti naložili, Onda nechtěl rozebírat.

„Měli možnost mě přesvědčit. Teď to musím probrat, zhlédnout na videu a udělat nějaké závěry,“ uvedl zkušený kouč.

O základní sestavě pro mistrovské boje ještě jasno nemá. Jedenáctku chce řešit podle aktuální formy hráčů či soupeře. „Pokud budou všichni kluci zdraví, je z čeho vybírat,“ míní Onda.

Otázka je, kdo z marodů se stihne dát do startu jara dohromady.

„Kádr musí připravený na celou půlsezonu a nejenom na začátek,“ ví Onda.

Jedinou výraznou posilou je ex-ligový záložník Ťok. Jinak kádr Uherského Brodu zůstal stejný.

„Hlavní je spojení, kdo s kým může nebo nemůže hrát vedle sebe, které samozřejmě mám,“ prohlásil Onda.

Jeho tým v první půli za krajským rivalem zaostal v pohybu i kombinaci. Slavičín byl herně lepší a do přestávky si vypracoval více vyložených šancí. V zakončení dvakrát selhal Juřica, jednu tutovku zazdil Žůrek, nepřesně střílel také veterán Švach.

Broďané se složitě prosazovali, přesto mohli v závěru první půle také udeřit, ale Chwaszcz zakončoval vedle a stoper Vrága zblízka dorážel mimo.

Po změně stran už měli domácí navrch, v koncovce se však dál soužili. Tři góly měl na kopačce Mančík, ale ani jednou neuspěl, když dvakrát mířil z úhlu vedle a jednou nepřesně přehazoval vyběhnutého gólmana Vypušťáka.

Rozhodující moment přišel deset minut před koncem, kdy rohový kop Doliny přetavil ve vítězný gól stoper Pavelka.

„Nechali jsme ho na malém vápně trestuhodně volného. To musí hráč neb gólman odvrátit,“ zlobil se kouč Slavičína Petr Slončík.

Broďané mohli hubený náskok navýšit, ale gól Ťoka po chytrém lobu neplatil kvůli ofsajdu.

Slavičín i přes těsnou porážku zanechal na Lapači slušný dojem.

„V první půli byla z naší strany kvalita i na míči. Kombinační hrou jsme si vytvořili několik šancí i spoustu dobrých náběhových situací, bohužel se nám žádná z nich nepodařila proměnit,“ posteskl si Slončík.

Ve druhé půli hostům přestal hrát střed hřiště a třetí tým divize E už se nedostal tolik do hry.

„Z obou stran to bylo kostrbaté. Brod se ale zlepšil, začal víc hrát,“ všiml si trenér Slavičína, který postrádal Elšíka.

Další hráči nastoupili s drobnými bolístky.

„Je to klasická příprava. Chvilku je nemocný ten, pak zase onen. Někteří kluci nevydrží celých devadesát minut. Je to docela rozbité. Kdyby byli kluci draví, bylo by to ještě lepší,“ je přesvědčený Slončík. „Mužstvo ale kvalitu má,“ dodává.



Přípravný fotbal -

ČSK Uherský Brod – FC TVD Slavičín 1:0 (0:0)

Branka: 80. Martin Pavelka