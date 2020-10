Veškerý svůj volný čas nyní tráví s rodinou, která se za měsíc rozšíří o dalšího člena. „Čekáme přírůstek,“ prozrazuje Machala.

Manželce může doma v klidu pomáhat, fotbal se totiž do konce letošního roku hrát nebude. „Informace nás moc nepřekvapila, spíše jsme z toho byli všichni smutní. Já i kluci jsme chtěli pokračovat a hrát dál. Fotbal nám všem moc chybí,“ přiznává.

Ondřej Machala, který má Zlínsku také na starosti krajské i okresní výběry či vzdělávání kolegů, má za sebou hektický půlrok ve Strání. Rodák z Hluku nejprve dělal asistenta Slováku Eriku Samešovi, po jeho dobrovolném konci na Zelničkách vypomáhal i Janu Kameníkovi.

Někdejší kouč ligového Zlína ale po pár týdnech ve Strání rovněž skončil, když kývl na nabídku ligového Pohronie. Mužstvo tak v posledním utkání ve Vsetíně vedl z pozice hlavního kouče a v této roli by měl zůstat i na jaře. „Co vím, tak ve Strání nikoho dalšího neshánějí, mělo by to tak být. Necháváme to ještě otevřené. Celé se to ale rozsekne až v prosinci,“ říká Machala.

Nyní tak mužstvo úkoluje pouze on. Svěřencům pravidelně zasílá pokyny, na listopadu jim připravil tréninkový plán. „Každý z hráčů by měl vědět, co potřebuje a co je pro něj nejlepší. Všichni by se měli pečlivě starat o své zdraví i kondici,“ tvrdí.

V klubu z moravsko-slovenského pomezí cítí, že dosavadní výsledky ani výkony nebyly ideální. Strání chtělo v divize E bojovat o přední příčky, po deseti kolech je ale se třinácti body až deváté.

„Je pravda, že původní ambice byly takové, že jsme chtěli být někde v první polovině tabulky, smělejší hlasy mluvily o pozici do pátého místa. Bodů není moc. Každopádně po těch událostech, trenérských a organizačních změnách, co se tady během podzimu staly, jsme rádi, že jsme mančaft stabilizovali a závěr zvládli. Nakonec jsme ho zakončili vítězně,“ těší Machalu.

Celek z Uherskohradišťska se pokusí ve druhé polovině sezony ještě zlepšit a v divizní tabulce se posunout nahoru. Vedení klubu by tým také rádo posílilo o nějaké hráče, žádná konkrétní jména ale v jednání nejsou. „Všichni víme, že kdykoliv se může něco stát. Třeba starší hráči jsou náchylnější na zranění, někdo může v průběhu zimy odejít za zajímavou nabídkou. V hledáčku máme některé kluky, trenérská práce je taky o tom, mapovat hráčský trh a být připravený mužstvo doplnit,“ uvědomuje si Machala.

Klasickou zimní přípravu chce začít na začátku ledna. „Doufám, že v novém roce už budeme moc trénovat společně a naplno,“ přeje si.

Pokud nebude pokračovat stav nouze a dál nebudou platit přísná opatření, čeká fotbalisty Strání zajímavá příprava zpestřená několik zápasy s těžkými soupeři. Také účastník divize E počítá s dřívějším startem jarních odvet. Slovácký celek zatím neví, kde by v případě únorového startu hrál své domácí duely.

„S vedením to řešíme, alternativ je víc,“ uvedl Machala. „Zatímco dříve kluci jezdili trénovat do Nového Mesta nad Váhom, nyní je kádr víc nakloněný na opačnou stranu, takže pro nás jsou nejschůdnější umělé trávy v Uherském Brodu, Kunovicích či v Uherském Hradišti,“ dodává.