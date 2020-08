Vyrovnání zařídil Balhoudek, obrat završil těsně před přestávkou Paul. Celku z Uherskohradišťska k vyrovnání nestačily tři vyložené šance ani jeden z nejlepších výkonů v letní přípravě.

„Zápasu by více slušela remíza 2:2 nebo 3:3, byla by spravedlivější. Nicméně i přes těsnou prohru jsem velmi spokojený. V Tasovicích jsme podali jeden z našich nejlepších výkonů, od kterého se chceme odrazit do mistrovských zápasů,“ prohlásil trenér Strání Erik Sameš.

Hostům, kteří přijeli na Znojemsko bez sourozenců Čaňových a Bruštíka, parádně vyšel vstup do zápasu. Strání udeřilo hned ze své první vážnější akce. „Po zisku míče a křídelní akci se míč dostal až do šestnáctky soupeře, kde ho Lorenc sklepl na Palíka a ten z první zakončil přesně k tyči,“ popisuje první gólový moment utkání Sameš.

Strání ani dobrý vstup do zápasu nestačil. Vzápětí sice gólman Popelka lapil soupeři pokutový kop, Tasovice přesto výsledek rychle srovnaly. Zaváhání soupeře v rozehrávce potrestal Blahoudek.

Druhý úder domácí zasadili protivníkovi až v nastaveném čase první půle. Trefil se Paul.

Strání i po změně stran hrálo slušně a vypracovalo si hned tři velké šance na vyrovnání. Palík, Jahoda ani střídající Pavluš v závěru ale gól nedali. Tasovice ve druhém poločase zahrozily pouze jednou, skóre 2:1 už se ale nezměnilo.

Fotbalisté Strání před nedělním startem divize E sehrají ještě jedno přípravné utkání. Se středu se od osmnácti hodin představí v Holešově, kde měli hrát před týdnem, ale utkání bylo kvůli obavám z nákazy koronaviru přesunuto.

Přípravný fotbal -

TJ Sokol Tasovice – FC Strání 2:1 (2:1)

Branky: 8. Blahoudek, 45. Paul - 1. Palík

FC Strání: Popelka - Čtvrtníček, Gardian, Holík, Spáčil, Silnica, Horňák, Palík, Jahoda, Lorenc, Hruboš. Střídali: Čubík, Kolaja, Pavluš, Salay. Trenér: Sameš.