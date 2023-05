ROZHOVOR/ Takového představitele obce by si přál každý fotbalový klub nejen na Slovácku.…

„Kvítkovice daly dva góly, my žádný, takže jsme prohráli zaslouženě,“ glosoval další nezdar asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Béčko Slovácka sezonu dohrává spíše z povinnosti. Z podzimní sestavy zbylo jen torzo, šanci mezi dospělými dostávají dorostenci, kteří budou stálými členy rezervy od léta. Na půdě krajského rivala dostali šanci stopeři Onuoha s Holáskem a záložníci Severa s Břečkou. Ve druhé půli naskočil do hry i Kozel.

Hostům v Otrokovicích naopak scházeli kapitán Merdovič a Kudela. Černohorec má svalové problémy a mladý středopolař byl nemocný.

Bez nich to béčko Slovácka mělo proti Kvítkovicím složité.

„Hlavně v útočné fázi nám chybí kvalita. Nejsme příliš nebezpeční, situace bychom měli řešit lépe. Zato soupeř trestá naše chyby. To, co my neproměníme, z toho nám dá gól. V obou šestnáctkách je důraznější a kvalitnější,“ říká Šuškavčevič.

Zatímco týmu z Uherského Hradiště to nyní příliš nejde, Kvítkovicím se pod vedením kouče Davida Rojky skvěle daří. Celek z Otrokovic zvítězil v pátém z posledních šesti zápasů, zaváhal jen na půdě druhé Kroměříže.

Slovácko jde na Sigmu. Máme i plán B a C, varuje soupeře asistent Slovácka

Po Uherském Brodu zvládl také souboj s dalším rivalem ze Slovácka.

„Byl to těžký zápas, Na hráčích byl poznat úterní duel v Brodě,“ zmínil Rojka úspěšnou dohrávku na půdě předposledního týmu.

„Slovácko navíc nehrálo vůbec špatně, s mladými hráči se slušně ukazovalo kombinační hrou. Avšak jen po vápno, pak jsme si to zkušeně pohlídali. Pomohli jsme si důležitým prvním gólem,“ zdůraznil trefu z 22. minuty, o kterou se postaral Rapavý. Ten dal gól ve třetím zápase po sobě.

„Začátek od nás nebyl špatný. Byli jsme silnější na balonu, celkem slušně kombinovali. Měli jsme i šanci, kterou ale Koryčan neproměnil,“ povzdechl si Šuškavčevič.

Zatímco hosty sráží produktivita, soupeř byl produktivní a v polovině druhého dějství zásluhou Dziuby zvýšil na 2:0. „Tato branka rozhodla. Oba hráči vstřelili krásné góly,“ smekl Rojka před úspěšnými střelci.

Deváté Kvítkovice jsou po dalším úspěchu v klidu. Na předposlední Uherský Brod mají náskok už třinácti bodů.

Třetí liga má před sebou anglický týden. Zatímco Slovácko B ve středu vyzve na hřišti v Kunovicích Hodonín, Kvítkovice se již v úterý představí ve Frýdku-Místku.

MSFL, 29. kolo -

SK KVÍTKOVICE – 1. FC SLOVÁCKO B 2:0 (1:0)

Branky: 22. Daniel Rapavý, 66. Denis Dziuba. Rozhodčí: J. Mayer - Ogrodník, Poláček (Piňos). Žlutá karta: Onuoha (Slovácko B). Diváci: 248.

Kvítkovice: Kalina – Kiška, Krakovčík, Ilic, Russmann – Gerža (82. Němec), Pernatskyi, Waclawik (87. Smékal), Dziuba, Chovan – Rapavý (90. Jakubowicz). Trenér: Rojka.

Slovácko B: Borek – Bartoš, Onuoha, Holásek, Stropsa - Břečka, Kočí (71. Velecký), Aldin (71. Kozel), Severa – Koryčan (70. Šlechta), Kratochvíla. Trenér: Němčický.