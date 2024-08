Činovníci Uherského Bodu nařčení důrazně odmítají, šéf klubu Josef Hamšík ale dál zůstává v nemocnici.

„Vím, že si hostující trenér zase stěžoval, ale já opravdu o ničem nevím. Byl jsem na tribuně a neslyšel žádné rasistické nadávky,“ dušuje se sekretář ČSK Břetislav Lekeš.

„Samozřejmě kluci jsou hluční, fandí nám a na soupeře či rozhodčí vyvíjejí tlak, ale nedělají žádný bordel, nikoho nenapadají. Po utkání jsem se s nimi normálně bavil a tvrdili mi, že nikoho neuráželi. A pokud to mělo být dokonce v portugalštině, tak tu já neumím,“ přidává.

Všechno ale úplně košer nebylo.

Hlavní rozhodčí Slováček hru dokonce v 85. minutě přerušil a hlavního pořadatele upozornil na nevhodné chování skupiny domácích fanoušků.

Prostřednicím hlasatele pak požádal hlouček diváků o zklidnění, duel se ale bez nějakých excesů v dohrál.

Je zajímavé, že Znojmo si na chování hráčů a fanoušků Uherského Brodu stěžovalo už v květnu, kdy na Orelském stadionu remizovalo 2:2.

„Hráli jsme proti soupeři, který nedělá čest českému fotbalu. K fotbalu patří fair play a sportovní chování, o to víc si nyní vážím svých hráč a občanů Znojma. Z utkání v Uherském Brodu si totiž odnáším nepříjemný zážitek, ani bezpečnost naší delegace nebyla po celé utkání vůbec zajištěna,“ zlobil se na jaře znojemský kouč Rui Amorim.

Sudí Řezníček tehdy rozdal deset žlutých karet, dva hráči skončili v nemocnici.

Domácí Červenka musel na šití a měl pět stehů na noze, sanitka odvezla i hráče Znojma, který utrpěl zranění v souboji a podle informace z tábora Znojma podstoupil dokonce operaci.

„V zápase bylo hodně emocí. Soupeř neuvěřitelným způsobem vytvářel na rozhodčí i naše hráče obrovský tlak. Hosté pořád gestikulovali, mluvili. Byli uražení, ukřivdění, což se mi vůbec nelíbilo. Utkání tím bylo hodně rozkouskované. Za mě má Znojmo takovou kvalitu, aby celý zápas odehrálo ve větším klidu,“ vykládal tehdy kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek.

Znojemští tehdejší duel nezvládli, jeden z jejich hráčů dokonce rozbil dveře. Škodu jihomoravský klub doteď neuhradili. „Slíbili nám, že to zaplatí, ale zatím jsme neviděli ani korunu a nijak se k tomu nemají,“ říká Lekeš.

Podle Amorima však v sobotu byla situace ještě mnohem horší.

„Podobně jako na jaře byl zápas v Uherském Brodě silně poznamenán rasistickými projevy. Všichni fanoušci soupeře, co během utkání dělali opičí zvuky, kvůli nedostatku základního vzdělání nikdy nedostanou šanci jet do Afriky nebo do zahraničí,“ napsal v prohlášení pro klubový web hostující kouč Amorim.

Znojmo, které má v kádru hned několik hráčů tmavé pleti, si na nemístné slovní útoky od domácích fanoušků stěžovalo už během utkání, situaci hodlá řešit i po ochladnutí vášní.

„Vedení Fotbalové asociace České republiky a Moravskoslezské fotbalové ligy musí podniknout vážné kroky, pokud chce zlepšit úroveň třetí ligy. Věřím, že je to v jejich zájmu a mají moji plnou podporu,“ předeslal Amorim.

„Moji mladí hráči ukázali, že mají mnohem více kultury a vzdělání než fanoušci soupeře. Jsem hrdý Portugalec a pracuji v Česku s radostí, vůlí a láskou k tomu, co dělám. A nechceme si to nechat zkazit,“ dodal sedmačtyřicetiletý stratég.

Portugalský kouč ale asi netuší, že v Uherském Brodě mají na Znojmo pifku již od června 2022, kdy kvůli neukázněným hostujícím příznivcům začal zápas, který vyhráli Jihomoravané 3:1, o téměř dvacet minut později a byl i několikrát přerušen. Hordu neurvalých fandů ze stadionu vyvedla až povolaná zásahová jednotka!

Všichni věří, že nebude potřeba v sobotu 7. září, kdy je na programu derby Uherského Brodu se Stráním.