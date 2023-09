Hlavní rozhodčí Slabý s delegátem Nedělou nakonec uznali hřiště způsobilé a duel se na těžkém a místy dost podmáčeném terénu dohrál s více než půlhodinovým zpožděním.

„Asi v šestnácté minutě přišla obrovská průtrž mračen, zbytek prvního poločasu propršelo. O přestávce se řešilo, jestli se vůbec nastoupí do druhé půle. V šatně jsme čekali dvacet minut na to, zda bude hřiště hratelné, protože uprostřed stála voda,“ popisuje trenér ČSK Zdeněk Šebesta.

Hosté na sudí nijak netlačili, rozhodnutí nechali na nich. „Rozhodčí s delegátem vzali zodpovědnost na sebe. Sice jsme měli trošku obavy, protože domácí hráli od podlahy a některé jejich zákroky byly na hraně, naštěstí se nakonec nikomu nic nestalo,“ oddechl si.

Podle Šebesty se ale na podmáčeném trávníku kombinovat a hrát fotbal nedalo. „Jenom se nakopávali balony dopředu. Byl to spíš boj, válka,“ tvrdí.

„S fotbalem to mělo pramálo společného. Domácí patřili mezi hratelné soupeře, ale byli víc hladoví. Nakonec vyhráli zcela zaslouženě, protože si za výhrou šli víc než my. Zatímco Hranice i vzhledem k postavení v tabulce bojovaly o život, my jsme si jenom přijely zahrát fotbal,“ pokračoval v hodnocení.

Broďané tentokrát nezvládli ubránit standardní situace. Jednou inkasovali branku po rohu, po změně stran i po trestném kopu. V závěru obdrželi branku z brejku.

Skóre otevřel v 17. minutě Václav Cverna. Slovácký celek v první půli rovněž několikrát zahrozil, ale v zakončení se trápil. Nepřesnou mušku měl hlavně útočník Votava.

Posila z druholigové Kroměříže ještě za bezbrankového stavu zazdila dvě slibné příležitosti. Nejprve po úniku z boku mířila vedle a podruhé po křížné přihrávce trefila jen nohy domácího brankáře Spurného. „Opět jsme spálili neuvěřitelné věci,“ kroutil hlavou Šebesta.

„Škoda že mu to tam alespoň jednou nespadlo. Mohli jsme jít do vedení a utkání by se vyvíjelo jinak,“ míní.

Hranice byly v zakončení daleko efektivnější. Na 2:0 upravil v 58. minutě Lukáš Hapal, v závěru po brejku přidal třetí gól Petr Červenka.

Hosté už se na těžkém terénu neprosadili. V sestavě ČSK scházeli nejen dlouhodobí marodi, ale i Obadal. „Má problém s tříslem, tak jsme ho raději pošetřili,“ vysvětluje hostující kouč.

Fotbalisté Uherského Brodu se pokusí venkovní porážku odčinit v dalším kole, kdy doma vyzvou Blansko.

MSFL, 8. kolo -

SK HRANICE – ČSK UHERSKÝ BROD 3:0 (1:0)

Branky: 17. Václav Cverna, 58. Lukáš Hapal, 78. Petr Červenka. Rozhodčí: Slabý - Řezníček, Slováček (Neděla). Žluté karty: Cverna, Grygar, Koláček, Hapal – Lorenc, Mančík. Diváci: 392.

Uherský Brod: Somberg – Konečný (82. Zábojník), Leskovjan, Lorenc (82. Škultéty), M. Michalec – Novotný (63. Bulko), Obdržálek (63. Motal), Masař, Mančík (82. Kovařík) – Martiš – Votava. Trenér: Šebesta.