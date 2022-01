Trenér Slovácka B Pavel Němčický hodnotil sobotní duel i přes nepříznivý výsledek pozitivně. „Byla to pro nás zajímavá prověrka s velmi kvalitním soupeřem. Domácí, kteří hrají druhou ligu, byli fotbalovější a zaslouženě vyhráli, Pro nás to však byl dobrý zápas, který nám ukázal, na čem musíme ještě zapracovat a co musíme zlepšit,“ uvedl Němčický.