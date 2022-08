Dělba bodů se celku z Uherského Hradiště vůbec nelíbila, byť ji nakonec musel brát. „Jsme určitě zklamaní. Do utkání jsme šli s jednoznačným cílem vyhrát, uspět, ale nedali jsme žádný gól, proto jsme znovu zaváhali. Je to obrovská škoda, protože Znojmo bylo hratelné, ale na druhé straně je to teprve začátek soutěže. Nyní musíme ztrátu dohnat a přivést body zvenku,“ říká asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

MSFL, 2. kolo -

1. FC SLOVÁCKO B – 1. SC ZNOJMO FK 0:0

Rozhodčí: Poláček - Ogrodník, Šimoník (Piňos). Žluté karty: Porč - Prokeš, Komínek, Krakovčík, Lukčo, trenér Pacholík. Diváci: 83.

Slovácko B: Borek – V. Bartoš, Vincour, Merdovič, Porč - Pernica, Kočí, Kudela (79. Polák), Aldin (73.Šlechta), Juročka – Koryčan. Trenér: Němčický.

Znojmo: Chmiel – Bartůněk (46. Kartišovs), Mrkva, Březina (86. Ryška), Gonçalves, Pálfi (79. Špalek), Nnadi, Komínek, Prokeš, Lukčo (90+2.Synek), Krakovčík. Trenér: Pacholík.

Pro většinu fanoušků byla remíze velkým překvapením, protože Znojmo před týdnem schytalo debakl 0:7 v Hodoníně a i teď se čekalo, že se ze Slovácka vrátí s prázdnou, což se ale nestalo.

„Soupeři se vrátili do sestavy dva vykartovaní hráči, další dva přivedli, takže hosté mužstvo trošku oživili. Nebyl to stejný mančaft, který nastoupil před týdnem v Hodoníně, ale i tak jsme to měli zvládnout lépe,“ ví Šuškavčevič.

Béčko Slovácka bylo od úvodu lepším a daleko aktivnějším týmem, šancí si však proti organizované a zahuštěné defenzivě vypracovalo jen velmi málo.

V prvním poločase byl nejblíže vedoucímu gólu Aldin, ale sám před hostujícím brankářem prováhal vhodný okamžik k zakončení a soupeř mu míč vypíchl.

Jinak měli domácí jenom závary po standardních situacích a centrech, Znojemští ale všechny ošemetné situace ve vlastní šestnáctce přečkali.

„V první půli jsme tam měli nějaké slibné příležitosti, ale zklamala nás finální a předfinální fáze. Chybělo nám lepší řešení, větší přesnost a hladovost po gólu,“ uvedl Šuškavčevič.

Celek z Uherského Hradiště i po přestávce držel míč, kombinoval, ale vpředu příliš nebezpečný nebyl.

„Věděli jsme, že soupeř přijede a bude hlavně bránit. Těžko jsme se tam dostávali. Výkon směrem dopředu nebyl ideální,“ uznal Šuškavčevič.

Znojmo pozorně bránilo, hrozilo pouze z nákopů do šestnáctky.

Hosté byli blízko gólu v 70. minutě, kdy po jedné standardce nastřelili dvakrát břevno!

To však bylo ze strany Jihomoravanů vše. Slovácko B mohlo v hetkickém závěru strhnout výhru na svoji stranu, Koryčan ale v jasné šanci selhal.

„Tadeáš se bohužel nyní střelecky trápí, nepadá mu to tam,“ poznamenal Šuškavčevič.

„Podle mě pokud bychom v první půli dali nějakého ušmudlaný gól, vypadalo by to jinak. Soupeř by otevřel hru a my měli víc prostoru. Na druh straně jsme zase mohli po standardní situace branku inkasovat a třeba i prohrát,“ ví bývalý ligový stoper.