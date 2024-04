„Každé vítězství je pro nás povzbuzení do další práce, zbytku sezony. Náš cíl je jasný, chceme zachránit třetí ligu. Poslední zápasy nám vyšly, ale před námi je ještě spousta kol. Čekají nás těžké utkání, rvát se ale budeme dál,“ slibuje fanouškům kouč ČSK Miroslav Ondrůšek.

Celku ze Slovácka vyšel proti Hranicím vstup do zápasu, když ve 13. minutě vedl 3:0 a vzápětí dorazil soupeře, který hrál od konce první půle bez vyloučeného Grygara, čtvrtou brankou. Druhý poločas se dohrál už jenom z povinnosti a v poklidu.

„Musím hráče pochválit za výkon i přístup. Od první do poslední minuty jsme byli lepším mužstvem. Nám hodně pomohly rychlé branky a fakt, že jsme byli neskutečně produktivní,“ pochvaloval si Ondrůšek, kterého těšil nejen výkon mužstva, ale i hezké branky.

„Nejpěknější dal Mančík z vlastní poloviny. Jsem však rád, že se rozstřílel i Votava. Hattrick jsme mu přáli. Začal nám plnit to, co po něm chceme. Na hrotu útoku je nesmírně platný, je to jeden z klíčových hráčů,“ vyzdvihuje.

Broďané udeřili ze své první velké šance. Po dlouhém autu Vyhlída stoper Rešetka hlavou prodloužil míč za sebe na Votavu, který jej rovněž hlavou uklidil do sítě.

Vzápětí se domácí forvard prosadil znovu, sudí Proske ale gól kvůli ofsajdu neuznal.

To však hráčům ČSK vůbec nevadilo. O chvíli později už slavili famózní trefu Mančíka, který se na vlastní polovině hřiště zmocnil míče a z neuvěřitelné dálky přehodil hostujícího brankáře Tomečku.

Než se Hranice nadechly, inkasovaly další úder. K odraženému míči se po trestném kopu dostal Obadal. Jeho přesný centr nasměroval hlavou do sítě domácí kapitán Flasar.

„Dá se říct, že jsme z první šance dali gól, který nás uklidnil. Pak jsme přidali další dva,“ líčí Ondrůšek.

Klíčová chvíle přišla ve 22. minutě. Flasar zblokoval gólovou střelu soupeře. Červenka parádním pasem vysunul do šance Votavu a ten chytře dloubl míč přes vyběhnutého Tomečku do sítě. „Byl to rozhodující moment,“ souhlasí domácí kouč.

Naštvaný hranický trenér Malina za hrozivého stavu 0:4 vyměnil tři hráče včetně brankáře, jenže na konci první půle přišel o vyloučeného Grygara.

Hostující fotbalista v přerušené hře poslal na zem Mančíka a po zkratu uviděl červenou kartu.

Broďané dál měli zápas pevně pod kontrolou, hru naprosto ovládali. Hned po změně stran zahodil šanci Vyhlíd, ale Votava ve 49. minutě pohotovou dorážkou zkompletoval hattrick.

Hosté v deseti se nezmohli na výraznější odpor, čekali na konec. Hranice se dostaly pouze k několika brejkům a standardním situacím, moc nebezpečné ale nebyly.

Naopak výhru slováckého celku zpečetil střídající Bulko, který se prosadil po spolupráci Obadala a Vyhlída.

Slovenský útočník měl na kopačce další branku, ale stejně jako Lorenc neuspěl.

„Ve druhé půli jsme zápas kontrolovali a přidali další góly. Já jsem hlavně rád, že jsme druhé utkání po sobě neinkasovali a vyhráli,“ uvedl Ondrůšek.

Jeho tým po nejvyšší výhře sezony odskočil Frýdlantu a je patnáctý. Na čtrnácté Hranice ztrácí už jenom bod. „Jsem rád, že jsme se soupeři přiblížili. Snad tak budeme pokračovat dál,“ doufá nejen brodský kormidelník.

Fotbalisty ČSK už ve střed čeká duel v Hodoníně, příští sobotu dopoledne se představí v Blansku.