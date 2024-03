Klíčová chvíle přišla až v samotném závěru. V době, kdy se schylovalo k bezbrankové remíze, upadl v šestnáctce soupeře po kontaktu s Koryčanem domácí útočník Votava a sudí Dedek odpískal pokutový kop, který právě Leskovjan proměnil a zařídil Broďanům velmi cenné tři body.

„Zákrok jsem úplně neviděl, takže nevím, jak přesně to bylo, ale rozhodčí stál blízko, ani nepřemýšlel a pískl to, takže penalta to asi byla“ nepochybuje rodák z Valašska.

Zdroj: Libor Kopl

Fotbalisté ČSK tak odčinili předcházející zaváhání s Uničovem, poprvé na jaře urvali všechny body.

„Na zápas jsme se pečlivě chystali. Věděli jsme, co soupeř bude hrát. Vzadu jsme to zvládli skvěle, do nějakých velkých šancí jsme ho nepustili. Celkově to bylo bojovné. My jsme čekali na svoji šanci. Naštěstí ten jeden gól padl,“ oddechl si bývalý hráč Vsetína či Strání.

Broďané v záchranářském derby přemohli Slovácko B. Rozhodl Leskovjan z penalty

Triumf nad rovněž ohroženým okresním rivalem dodá borcům z Uherského Brodu před dalšími těžkými duely potřebnou kuráž.

„Je to velká pomoc a taky psychická vzpruha,“ vnímá.

Ondrůškův tým je nyní šestnáctý, pouze dva body předposledními Bohunicemi, které v městském derby přehrály Start Brno 3:0 a vystrašily nejen soupeře ze Slovácka.

Broďané ale dokázali odpovědět, zase se jim dýchá o něco lépe.

„Nic nevzdáváme, bojujeme dál,“ vzkazuje protivníkům univerzál. „Soutěž je vyrovnaná, hrát se dá s každým. Máme na to, abychom to zvládli a třetí ligu zachránili,“ dodává.