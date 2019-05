Hosty k životně důležitým bodům nasměroval za třemi body krajní bek Flasar, pojistku přidal po hodině hry Sasín.

Domácí po vyloučení Hruboše dohrávali závěrečnou půlhodinu v deseti, vykázán z lavičky byl následně kouč Uherského Brodu Martin Onda.

„Ani nevím, za co to bylo,“ divil se známý trenér.

„Zatímco kolega z Hodonína byl mimo vymezený prostor téměř po celou dobu a sudí ho upozorňovali čtyřikrát, mě hned vykázali,“ kroutil hlavou.

K výkonu rozhodčích měl ale značné výhrady nejenom při sobotním dopoledním utkání.

„Měl dvojí metr. Zákroky na jedné straně posuzoval jinak než na té druhé. Někdy to bylo až směšné,“ prohlásil rozladěný Onda.

„Posledních třicet minut byl ze strany rozhodčích podraz na fotbal. Jestli se to někomu líbí, je to jeho věc, ale ať se potom nikdo nediví, že na stadiony nikdo nechodí,“ říká Onda.

„Bylo to nedůstojné třetí lize,“ přidává nahněvaně.

Zatímco emotivní kouč verdikty rozhodčích těžce kousal, porážku s neoblíbeným protivníkem ale vzal.

„Nic se neděje, do konce sezony zbývají tři kola. Situaci máme ve svých rukou. Věřím, že nějaké body uhrajeme a v klidu se zachráníme,“ uvedl Onda.

Lépe se po sobotě dýchá také Hodonínu, který venku na jaře vyhrál vůbec poprvé. Jakou hodnotu ale triumf na Orelském stadionu bude mít, se teprve ukáže.

„V Brodě jsme nutně potřebovali vyhrát. Tři body byl náš jednoznačný cíl. Věděli jsme, že nás čeká těžký a nepříjemný soupeř, který šel do utkání v lepším rozpoložení než my. Kluky musím pochválit za to, jak náročné utkání zvládli,“ uvedl hostující kouč Pavol Švantner.

Hodonínským fotbalistům vyšla sázka na trpělivost a obětavost. Právě tyto atributy jindy zdobí Broďany, tentokrát ale přinesla úspěch soupeři.

„Věděli jsme, že Brod je silný. Proto jsme chtěli být trpěliví, hrát vzadu pozorně a neotvírat obranu. Ze zhuštěného bloku jsme vyráželi do protiútoků. Celkem se nám dařila i kombinovat,“ pochvaloval si Švantner.

První klíčová chvíle přišla těsně před přestávkou. Domácí nevyřešili přečíslení čtyř hráčů proti dvěma a byli potrestáni.

Sváteční střelec Marek Flasar se opřel do míče a povedenou ranou překonal otřeseného gólmana Dostála, který po střetu s hostujícím zadáky Suchým a Kyselkou dochytal utkání s otřesem mozku.

„První poločas byl remízový. Gólovou situaci jsme si měli pohlídat, i když to obránce Hodonína trefil parádně“ ví Onda.

Jeho tým ale i za nepříznivého stavu věřil v obrat.

„Nic se nedělo. Vždyť jsme i před čtrnácti dny prohrávali s Hulínem a nakonec jsme zvítězili,“ připomíná kouč Uherského Brodu.

Krátce po změně stran zatřásl hostující Dione břevnem, ale pak měl obrovskou šanci na vyrovnání Hradil, který po Chwaszczově přiťuknutí zakončoval ve vyložené pozici pouze do připraveného gólmana Petráše.

„Tato zahozená šance rozhodla,“ je přesvědčený Onda.

Hodonín nepříjemnou chvíli přečkal a v 59. minutě podruhé udeřil. Afričan Dione poslal z levé strany míč na Sasína, který zblízka hlavou zatloukl balon do sítě.

Broďané druhou půli nezvládli. Po hodině hry navíc neukočíroval emoce středopolař Hruboš., který zbytečně dvakrát udeřil do obličeje Piňu z Venezuely a byl správně vyloučen.

Následně byl na tribunu vykázán také kouč Onda. Domácí se snažili duel zdramatizovat, ale kontaktní gól nedali. Blízko byl hlavně krajní obránce Pochylý, jehož hlavičku po rohu bravurně vytáhl Petráš na roh a následně pálil těsně nad.

Fotbalisté Uherského Brodu i přes porážku 0:2 zůstali v tabulce MSFL na devátém místě. Vylepšit svoji pozici mohou už v pátek na hřišti Petřkovic.

Fortuna MSFL, 26. kolo -

ČSK Uherský Brod – FK Hodonín 0:2 (0:1)

Branky: 43. Marek Flasar, 59. Radek Sasín

Rozhodčí: Richtár – Mikeska, Macrineanu (Mudra)

Žluté karty: Hruboš – Flasar, Dione, 65. Piňa, Suchý, Michna

Červená karta: 63. Filip Hruboš (Uherský Brod)

Diváci: 274

Uherský Brod: Dostál – Pochylý, Vrága, Nevařil (76. Kúdela) - Blanař, Malenovský, Ťok (65. R. David), Hruboš, Hradil, Jaroněk (55. Mančík) – Chwaszcz.

Hodonín: Petráš – Flasar, Hesek (74. Pospíšil), Kyselka, Fojtík – Suchý - Bohun, Žák, Piňa, Dione (90+3- Opina) – Sasín (90. Michna).