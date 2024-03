„Abych řekl pravdu, faul to nejspíš byl. Šel jsem tam blbě, úplně zbytečně. Lora (Lorenc – pozn. red.) to měl pod kontrolou, já jsem mu ale zkřížil cestu a on o mě šikovně zakopl,“ popisuje třiadvacetiletý bek ČSK.

I když po pátečním velikonočním duelu se spoluhráči děkoval fanouškům za podporu, ztráta dvou bodů jej pořádně hryzala.

„Je škoda, že jsme vedení neudrželi,“ posteskl si.

Broďané šli do vedení ve 21. minutě, kdy parádní ranou z trestného kopu otevřel skóre Votava. Vyhlíd pak ve druhé půli mohl protivníka dorazit, v šanci ale neuspěl, když gólmana Bachůrka ve výhodné pozici neprostřelil.

„Mrzí mě to. Kdybych dal na 2:0, už by to hosté měli těžké. Vedení bychom si pohlídali,“ nepochybuje.

Jenže takto mladí Zlíňané dál cítili šanci a nakonec v derby urvali cenný bod.

Celku ze Slovácka dělba bodů nepasovala.

„Bylo to těžké a bojovné střetnutí,“ hodnotí. „I když se terén zdá být z vrchu kvalitní, trávník je suchý, balon na něm hodně skáče, takže fotbal se na něm moc hrát nedá,“ říká.

Derby v Uherském Brodě sledovalo 600 diváků. Domácí přišli o výhru kvůli penaltě

Fotbalisté Uherského Brodu ale další ztrátu na hřiště svádět nemohou. Předtím doma hráli na umělé trávě, neuspěli v Rosicích ani v Uničově.

Nyní jsou předposlední, horší je pouze poslední Slovácko B.

„Já to vidím pozitivně. Vím, čeho je tým schopný. Jsem přesvědčený o tom, že třetí ligu zachráníme. I když jsme s juniorkou Zlína nevyhráli, tým má sílu,“ uvedl.

Vyhlída stejně jako další borce na Velký pátek uchvátila atmosféra, která panovala při svátečním velikonočním duelu. Na Orelský stadion dorazilo šest set diváků, takovou návštěvu nikdo nečekal.

„Ptal jsem se kluků, kolik lidí může přijít. Sám jsem očekával tak tři stovky, ale došlo jich dvakrát tolik, což je skvělé. Fanouškům musíme poděkovat, hlavně fanklub je neskutečný,“ vyzdvihuje krajní bek či záložník.

Vyhlíd přišel do Uherského Brodu v zimě z druholigové Kroměříže, odkud pochází. „Vyrůstal jsem tam. Do fotbalu jsem začal chodit v první třídě, tenkrát mě do něj zlákal můj dobrý kamarád,“ líčí.

Na Slovácko jej zlákal šéf klubu Josef Hamšík. Hlavně díky přítomnosti dalších Hanáků na nabídku kývl.

I když Kroměříži v minulé sezoně pomohl k postupu do druhé ligy, v nabitém kádru o místo v sestavě přišel. Kvůli větší vytíženosti raději zamířil zpátky do MSFL.

Kromě střídavého startu v Bystřici pod Hostýnem strávil celou kariéru v areálu Jožky Silného.

„Tenkrát v Bystřici jsem si to hodně užil. Určitě mi pomohlo, že jsou tady kluci, které znám. Kabina mě přijala dobře, nebo já se v ní alespoň cítím fajn,“ říká.

Rychlý a důrazný bek si osobní cíle nedává, hlavně chce pomoct mančaftu. Fotbal jej neživí, pracuje jako makléř.

Miluje cestování, chtěl by objet celý svět. „Ale nejvíc mě lákají země jako je Island, Kostarika, Thajsko,“ prozrazuje.