Celek z Uherského Hradiště v atraktivním sobotním duelu, který se hrál v bezprostřední blízkosti Allianz Arény, podlehl ve Vídni domácímu béčku Rapidu 1:2.

I když mladý tým Slovácka s druholigovou rezervou kultovního rakouského klubu výsledkově neuspěl, byli hostující trenéři Němčický s Botkem s výkonem mužstva spokojení.

„Konfrontace se soupeřem tohoto typu jsou pro nás vždycky výborné. Naše hráče to posouvá, protože v takovém prostředí a s takovým soupeřem se nehraje každý den. Opravdu je to něco jiného, než když se hraje někde tady. S Rapidem jsme hráli už v zimě, teď to bylo podruhé a jsme domluvení už i na zimu. Pouze je škoda, že výsledkově odcházíme bez bodu, protože kromě gólu jsme přidali další dva, které nám však nebyly kvůli ofsajdům uznány. Taky jsme trefili i tyč. I proto si troufám říct, že jsme si za náš výkon zasloužili alespoň remízu,“ uvedl asistent trenéra Slovácka B Zdeněk Botek.

Moravanům proti Rapidu vyšel hlavně první poločas, po kterém vedli 1:0. „Domácí sice byli silní v přípravné kombinaci, ale do větších šancí se nedostávali. Naopak my jsme byli v útočné fázi velmi nebezpeční a kromě gólu Jurošky ještě trefil Vecheta hlavou tyč a gól Kudely po standardní situaci Aldina nebyl uznán pro ofsajd,“ hlásil Botek.

Druhá půle pokračovala ve stejném duchu, po změně stran se však prosadili i domácí. Po hodině hry bylo srovnáno na 1:1.

Za tohoto stavu se po krásné průnikové přihrávce trefil opět Juroška, ale pomezní rozhodčí signalizoval ofsajd, a tak radost hostů byla předčasná.

Na druhé straně bylo o deset minut později bohužel vše v pořádku a Rapid vedl 2:1. Největší šanci hostů na vyrovnání měl tři minuty před koncem Kudela, ale ve slibné pozici uvnitř pokutového území branku netrefil.

Svěřenci trenéra Pavla Němčického v rámci letní přípravy odehráli již čtyři zápasy. Postupně se utkali s divizním celkem Lanžhota, týmy třetí ligy z Uherského Brodu a Kroměříže. Ze čtyř utkání zaznamenala třetiligová rezerva tři výhry a jednu porážku.

V prvních třech utkáních uspěly naděje Slovácka vždy na sto procent, kdy postupně zdolaly Lanžhot 2:1, Uherský Brod 2:0 a Kroměříž 2:1.

V generálce na start MSFL zajíždějí junioři Slovácka v sobotu 24. července k utkání do Vsetína, začátek zápasu je v osmnáct hodin.

Přípravný fotbal -

Rapid Vídeň B – 1. FC Slovácko B 2:1 (0:1)

Branka: Juroška

Sestava: Borek (Andrés) – Vincour T., Pisar, Stojmenov, Pernica (Janás), Aldin (Kočí), Polášek (Machalík), Kudela, Juroška, Kratochvíla (Vincour M.), Vecheta.

Lanžhot – 1.FC Slovácko B 1:2 (0:1)

Branky: Juroška, Tomaštík

Sestava: Borek (Andrés) – Bartoš, Vincour T. (Pisar), Stojmenov, Olšanský (Janás), Kočí, Aldin, Polášek (Vincour M.), Pernica (Knotek), Kratochvíla (Tomaštík), Juroška (Bartošek).

1. FC Slovácko B – Uherský Brod 2:0 (1:0)

Branky: Pisar, Juroška

Sestava: Borek (Andrés) – Vincour T., Pisar, Stojmenov, Janás (Juroška), Aldin (Knotek), Polášek, Vincour M. (Kočí), Pernica, Kudela (Giorgi), Kratochvíla (Tomaštík).

1.FC Slovácko B – Kroměříž 2:1 (1:0)

Branky: Juroška 2

Sestava: Borek (Trčka, Andrés) – Vincour T., Pisar, Stojmenov, Janás (Porč), Aldin (Giorgi), Polášek (Machalík), Vincour M. (Kočí), Pernica, Juroška (Knotek), Kratochvíla.