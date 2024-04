„I když jsme remízu zachránili až v závěru, vzhledem k situaci je pro nás málo,“ vín dobře trenér ČSK Miroslav Ondrůšek.

Někdejší ligový brankář po sobotní ztrátě litoval hlavně nevyužitých šancí v první půli a promarněné početní výhody po změně stran.

„Vyloučení hostujícího hráče nám paradoxně uškodilo. Od té chvíle jsme nehráli dobře. Místo toho, abychom dali míč na zem a soupeře přečíslili, tak jsme jenom nakopávali dlouhé balony dopředu,“ mrzí Ondrůška.

Svěřencům i přes další zaváhání nemohl vyčíst menší snahu či zápal. Naopak je chválil za přístup i bojovnost. „V tom počasí to odmakali, odměnění ale nebyli,“ smutní Ondrůšek.

Jeho tým mohl jít v první půli do vedení, Červenka, Votava ani Mančík ale velmi dobré příležitosti neproměnili. Hosté odpověděli dorážkou Drenky vedle a hlavičkou Dudy po rohu mimo.

„Je škoda, že jsme nešli do vedení. Kluci by se zklidnili, ve zbytku utkání by se nám hrálo lépe,“ ví dobře Ondrůšek, který o přestávce stáhl ze hry aktivního Červenku.

„Byl to taktický záměr. Nehrál špatně, ale měl jsem strach, že bude vyloučený,“ vysvětlil svůj tah.

Ze hřiště se naopak poroučel hostující Duda, který dohrál u střídaček domácího Mazuryka a po druhé žluté kartě byl vyloučen.

Brňanům se verdikt nelíbil, sudím spílali, podle Ondrůška šlo o jasně nedovolený zákrok. „Hostující hráč nešel vůbec do míče, ale do našeho hráče, který je poloviční. Předtím s ním Vlado vyhrál hlavičkový soubo a ten dvoumetrový borec ho zbytečně dohrál,“ má jasno kouč ČSK.

Broďanům ale hra v početní výhodě příliš neseděla. Start se zatáhl, dobře bránil a vyrážel do rychlých kontrů. Po jednom z nich Hladký napřáhl a z dvaceti metrů uklidil balon přesně k tyči.

„Bohužel jsme dobře nezareagovali a nevystoupili proti hráči,“ posteskl si Ondrůšek.

Slovácký celek pak šturmoval za vyrovnáním, moc příležitostí už ale neměl. Votava mířil po standardní situaci jen do gólmana Jíchy, kterého překonal až v 88. minutě hlavou po rohu Mančíka.

Domácí se v hektickém závěru tlačili do zakončení, moc chtěli strhnout výhru na svoji stranu. Obadalovu ránu chytil Jícha a na bývalého gólmana Uherského Brodu si nepřišel ani Votava z úhlu.

Start remízu 1:1 nepustil, po zisku bodu ale nijak nejuchal.

Sobotní utkání na Orelském stadionu provázelo emoce. Hostům z Brna vadilo hlavně vyloučení Dudy v 59. minutě po druhé žluté kartě, nelibě nesli další výroky sudího Jana Mayera.

Po utkání navíc dva domácí příznivci napadli fanoušky Startu, k většímu konfliktu ale i díky zásahu hostujících hráčů nedošlo. Incident se odehrál naproti hlavní tribuny, až po závěrečném hvizdu, kdy rozhodčí byli v kabině.

Fotbalisté Uherského Brodu se pokusí domácí ztrátu odčinit za týden proti jinému brněnskému týmu, Tatranu Bohunice.