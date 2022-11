Zatímco v úvodní části měli borci z Uherského Hradiště mírně navrch, brzy po vlastním gólu beka Porče prohrávali a byli rádi, že po standardní situaci ještě do přestávky výsledek srovnali. Ševci se po přestávce zlepšili a protivníka několikrát zatlačili, skóre už se ale nezměnilo. „Ve druhém poločase se to vyrovnalo, ale pořád to byly hlavně souboje a s fotbalem to nemělo moc společného,“ ví slavičínský odchovanec.

Aktérům stěžoval práci s míčem hodně hrbolatý terén, na těžkém terénu se míč krotil jen velmi složitě. „Na konci podzimu se na něm moc kombinovat nedá, hrát po zemi je velmi těžké,“ říká Vincour.

Kapitán fotbalistů Slovácka B Tomáš Vincour po derby

Zdroj: Libor Kopl

Fotbalistům na kunovické Bělince rychle těžkly nohy, síly ubývaly. „Dneska to bylo fakt náročné,“ uvedl zlínský záložník Lukáš Hrdlička. „Terén byl hrozně těžký. Nebylo vůbec jednoduché na něm běhat, kombinovat,“ pokračuje.

I proto nerozhodný výsledek braly oba týmy. „Remíza je zasloužená,“ souhlasí Hrdlička. „V první půlce bylo lepší Slovácko, ve druhé zase my, ale celkově byly šance na obou stranách,“ doplňuje jednadvacetiletý středopolař.

Béčko Slovácka sice na konci podzimu ztratilo body podruhé za sebou, v tabulce MSFL je ale páté, osm bodů před rivalem ze Zlína.

Záložník Zlína B Lukáš Hrdlička po derby

Zdroj: Libor Kopl

„Škoda, že jsme na začátku sezony nějaké body poztráceli, když jsme zbytečně remizovali. Pak jsme se ale nastartovali, měli nějakou sérii výher, která nás posunula dopředu. Škoda posledních ztrát, ale myslím, že zatím můžeme být spokojení,“ prohlásil Vincour.

Na zlínské Vršavě optimismus není takový, ale bodů mladí ševci neuhráli taky málo.

„Jsme ve středu tabulky, takže to není výborné, ani úplně špatné. Prostě normál,“ dodal Hrdlička.