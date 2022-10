„Cítil jsem se dobře, ale mohl jsem být ještě víc na balonu. Bylo to však způsobené tím terénem, soutěží,“ říká ofenzivní záložník.

Trenéři Němčický a Šuškavčevič mu dali přednost před Ibrahimem Aldinem, na pozici číslo deset ale nijak zvlášť nezářil. Na blátivém hřišti to ale ani nešlo. „Brod byl na nás dobře nachystaný. My jsme sice více drželi balon, ale těžko jsme se prosazovali,“ poznamenal.

Nerozhodný výsledek musel brát. „Asi zasloužená remíza,“ souhlasí.

Bývalý mládežnický reprezentant se do Slovácka vrátil na konci srpna z Nizozemska, kde rok hostoval. Ve druhé lize nosil dres týmu TOP Oss, kde ale moc šancí ukázat se v soutěžním zápase nedostal. Spíše vysedával na lavičce, část jarní části sezony dokonce promarodil.

„I tak to ale pro mě byla cenná zkušenost,“ cítí. „Dostal jsem se tam přes manažera. V týmu byli i dva Němci, jinak většinou Holanďané. Úroveň soutěže byla velmi dobrá. Něco jako naše první liga,“ srovnává.

V Nizozemsku si velmi rychle zvykl. V devadesátitisícovém městě Oss, které se nachází v provincii Severní Brabantsko, se mu líbilo. „Život tam byl super. Lidé byli ochotní, příjemní, ne jako tady. Opravdu si nemám na co stěžovat,“ líčí.

I když o talentovaného záložníka stál v létě Emmen, kde měl hrát za jednadvacítku, s klubem se nedohodl na podmínkách, takže se musel vrátit zpět na rodnou Moravu.

„Samozřejmě mě to mrzelo, ale vím, že se nedá nic dělat. Teď musím zvednout hlavu a jít dál. Do zahraniční se chci ale vrátit. Je to můj cíl,“ přiznává závěrem rodák z Horního Němčí.