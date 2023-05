V zimě se kurýroval, dával do pořádku bolavý stehenní sval, ve kterém měl prasklinu.…

„Bohužel ve Velkém Meziříčí jsme dva body ztratili,“ povzdechl si asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

„Klukům až na koncovku nemáme co vyčíst. Zahodili jsme penaltu, nastřelili dvě tyčky, měli pět nebo šest vyložených šancí. Domácí brankář nás vychytal, měl i štěstí. Kdyby to skončilo 1:5, nikdo by se nedivil. Soupeře jsme ve druhém poločase nepustili za půlku,“ přidává.

První zásadní moment zápasu přišel ve 26. minutě, kdy domácí obránce Mrňa zastavil v šestnáctce unikajícího Koryčana a po zásluze byl vyloučen. Hosté navíc zahrávali pokutový kop, gólman Lacman ale penaltu Veleckého bravurně kryl.

Pro hosty to byla již druhá rána v zápase, protože chvíli předtím přišli o zraněného Nigerijce Yohannu. „Má něco s tříslem,“ hlásil Šuškavčevič.

Velké Meziříčí se dál spíše bránilo, přesto šlo v závěru prvního poločasu do nečekaného vedení. Po dlouhém nákopu a dohrané standardní situace se prosadil Puža.

Hosté se malinko zlobili na sudího Ehrenbergera, podle jejich názoru kapitán Merdovič protihráče nefauloval. „Odehrál čistě míč,“ má jasno bývalý ligový stoper.

Borci ze Slovácka se ale na hlavního arbitra nezlobili, body ztratili sami vlastní žalostnou koncovkou.

Už v prvním poločase mířil krajní bek Bartoš do tyče, konstrukce branky po změně stran zastavila ránu střídajícího Aldina.

Tým z Uherského Hradiště protivníka z Vysočiny dál mačkal, z převahy ale vytěžil jen gól Kratochvíly na 1:1.

Hosté mohli výsledek ve druhém poločase otočit, ale Šlechta, Mitrevski ani Koryčam proti skvělému brankáři Lacmanovi neuspěli.

„Po přestávce se hrálo jenom na jednu na branku. Byla otázka času, kdy přidáme druhý gól. Soupeř mi přišel odevzdaný, bohužel jsme výsledek neotočili,“ smutní Šuškavčevič.

Fotbalisté Slovácka B mají před sebou anglický týden. Už v úterý je čeká dohrávka v Rosicích, příští neděli pak doma vyzvou Blansko.

MSFL, 27. kolo -

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ – 1. FC SLOVÁCKO B 1:1 (1:0)

Branky: 39. Martin Puža - 63. David Kratochvíla. Rozhodčí: Ehrenberger - Slabý, Řezníček (J. Svoboda). Červená karta: 26. Tomáš Mrňa (Velké Meziříčí). Žluté karty: Plichta – Kočí, Merdovič. Diváci: 381.

Slovácko B: Borek – Bartoš, Onuoha, Merdovič, Stropsa – Yohanna (25. Koryčan), Kudela, Kočí (63. Kozel), Velecký (63. Aldin), Mitrevski (63. Šlechta) - Kratochvíla. Trenér: Němčický.