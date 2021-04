Člen širšího výběru reprezentační osmnáctky v únoru podepsal smlouvu ve Slovácku, kde se připojil k třetiligovému týmu.

„I když to nebude snadné, cítím, že tady mám větší šanci dostat se do první ligy,“ říká šikovný levý obránce či křídelník, jenž klidně může nastoupit i na pozici halfbeka.

Rodák z Uherského Brodu odešel ze Slovácka do Prahy v září 2018. Na podzim pravidelně nastupoval za Slavii v dorostenecké lize, absolvoval pár tréninků s béčkem.

Za spoluhráče měl i brankáře Vágnera, který se dostal do branky v osmifinále Evropské ligy proti Glasgow Rangers. „Náš ročník 2003 je ve Slavii hodně silný. Někteří kluci pravidelně naskakují do ligy nebo i do pohárů,“ upozorňuje.

Sám si duely Pražanů užíval hlavně v minulých sezonách. V Edenu nechyběl při žádném utkání Ligy mistrů ani Evropské ligy. „Atmosféra byla úžasná, všechno bylo fajn. Nyní bez diváků už to nemá takový náboj,“ míní.

I když by jednou rád navlékl sešívaný dres ve FORTUNA:LIZE, do nejvyšší soutěže se chce dostat po jiné cestě. „Ve Slavii jsem kvůli obrovské konkurenci necítil šanci dostat se do prvního mužstva. Je vidět, že si radši koupí hotového hráče,“ uvedl.

Jelikož nechtěl chodit po hostováních, využil přerušení soutěží a po třech letech se vrátil na Moravu. „Táhlo mě to domů. Slovácko mě navíc lákalo dlouho. Klub mě vychoval, Hradiště mám rád,“ vyznává se.

Bydlet bude s rodiči v Uherském Brodě, kde žije i jeho příbuzný, známý extraligový hokejový rozhodčí Pavel Obadal.

Školu si mladík dodělá ve Starém Městě, kde si vybral obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na sportovní management.

Na prvním místě je ale fotbal. Nyní se Obadal stejně jako další fotbalisté s profesionální smlouvou připravuje pod vedením kouče Saňáka a jeho asistentů.

„Všichni jsme rádi, že můžeme trénovat a udržovat se v kondici. Nyní čekáme, kdy se to rozvolní,“ říká.

Problém s adaptací neměl. Fyzicky je na tom dobře, přizpůsobit se musel hlavně po taktické stránce. „Už je to dospělá kategorie. Odehráli jsme i několik zápasů, je to vždycky skok. Třeba v utkání se Spartou jsem nabral obrovské zkušenosti. Sám cítím, že se posouvám. Do budoucna je to určitě obrovské plus,“ vnímá.

Na podzim člena širšího výběru reprezentační osmnáctky brzdily problémy s kotníkem.

Vždycky před nominací se zranil, takže byl jenom mezi náhradníky. V kategorii U16 a U17 ale nastupoval pravidelně, nyní by se rád posunul ještě výš.

Věří, že šanci dostane i ve Slovácku. Dostat do prvního mužstva ale nebude jednoduché. Tým z Uherského Hradiště šlape, dál útočí na evropské poháry. „Je to určitě famózní. Kluci jsou na vlně. Byla škoda, že prohráli v Mladé Boleslavi a vypadli v poháru. Ale i tak je v kabině dobrá atmosféra. Snad budou vítězit i dál,“ přeje si Obadal.