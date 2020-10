Poslední trefa přinesla slováckému celku výhru 1:0 nad Rosicemi a důležité tři body do tabulky. Urostlý útočník se prosadil ve 44. minutě, kdy si vzal míč a s přehledem proměnil penaltu.

„Určený nejsem. Prostě jsem si věřil,“ usmívá se Váňa. Oblíbené místo nemá, vždy se podívá na brankáře a pak se rozhodne. „Čekal jsem, kam se gólman pohne a kopl to na druhou stranu,“ líčí.

Situace, které předcházela penaltě, vzbudila na prázdném Orelském stadionu rozruch. Hosté z Rosic cítili křivdu, vztekali se. Podle borců z Brněnska nebyl střet Pazourka s domácím Nevařilem penaltový.

Váňa ale viděl klíčový moment jinak. „Spoluhráč dohrál akci, vystřelil a jeden z hostujících hráčů jej dohrál. I když rozhodčí chvilku váhal, podle mě to posoudil správně. Byla to jasná penalta,“ je přesvědčený mladý forvard a střelou do protipohybu Jurana poslal svůj tým do vedení.

Broďané ve zbytku utkání vedení 1:0 nepustili. I když párkrát měli namále, nakonec si náskok pohlídali, jednoduché to ale neměli. „Bylo to bojovné utkání. Soupeř má v sestavě hodně silových hráčů fotbal, takže z toho se snažil těžit. Byl to samý nákop a souboj,“ popisuje Váňa.

Máme super partu

Skalpu Rosic si vážil. „Pro nás jsou to hodně důležité tři body, protože všechny zápasy ve třetí lize jsou podobné a pro nás stejně těžké. I proti týmům ze spodku tabulky se hraje složitě. Výhra nám může jedině pomoct,“ ví útočník Uherského Brodu.

S letošními výkony a výsledky je spokojený. Slovácký celek je zatím jedenáctý, v jedenácti duelech nasbíral patnáct bodů, což není málo.

„Máme dobrý tým, výborného trenéra, super partu. Bojujeme jeden za druhého, snažíme se. I když si nám někdy nedaří, makáme. Věřím, že body budou přibývat,“ přeje si.

Otázka je, zda se vůbec bude na podzim ještě hrát. Třetí liga je nyní přerušená, vláda navíc zvažuje další, mnohem přísnější, opatření proti šíření nového typu koronaviru. „Byl bych rád, kdyby se za dva týdny znovu pokračovalo, ale když budu upřímný, tak podle mě se soutěž přeruší na delší dobu a zápasy odloží,“ myslí si. „I když s tím nic neuděláme, já bych chtěl hrát. Začalo se nám dařit, příště máme hrát ve Zlíně, což by pro mě byl pikantní zápas,“ přidává.

I když ví, že bez diváků to není ono. „Je pravda, že zápasy bez fanoušků postrádají smysl. Jsou úplně jiné než běžné utkání. I když třeba ve třetí lize nechodí tolik lidí, tak emoce na trávníku chybí,“ dodává rodák ze Slopného, který fotbalovou kariéru rozdělil mezi Sehradice a zlínský Fastav, odkud se letos v létě přesunul do Uherského Brodu. Zdá se, že slovácké klima mu zatím svědčí.