Na podzim mládežnický reprezentant nastupoval v MSFL, s áčkem ani netrénoval. I nyní se znojemský rodák připravuje výhradně s třetiligovou rezervou a kamarády z dorostu. „Snažím se trénovat co nejvíc, abych, pokud přijde možnost nebo někdo z prvního mužstva vypadne, byl připravený kdykoliv naskočit,“ říká.

Jelikož hlavní trenér Saňák ani jeho asistenti svěřence nijak zvlášť nešetří, mají toho Vecheta i další mladíci kolikrát i dost. „Troufám si říct, že je to i docela na fyzičku. Chodíme běhat, tréninky jsou hodně v tempu, dobře dlouhé. Jednou týdně trénujeme dvoufázově. Fakt si nemáme na co stěžovat. Trenér to má dobře nachystané,“ chválí nadřízeného.

Béčko Slovácko se díky profesionálním smlouvám může na rozdíl od jiných třetiligových týmů dál společně chystat a udržovat, třeba v Uherském Brodu takové možnosti nemají.

„Jsem rád, protože jsme jedni z mála týmů, které v této zvláštní situaci mohou trénovat. Čím víc toho zvládneme, tím lépe, protože je to potřeba a když vypadneme z režimu, těžko se do toho zpátky dostáváme,“ říká Vecheta.

Mládežnický reprezentant případný restart MSFL neřeší. I když je jasné, že by sezonu rád dohrál. Celek z Uherského Hradiště je totiž v čele tabulky a nebýt pandemie koronaviru, mohl se na jaře rvát o postup do druhé ligy.

„Nějaká myšlenka v hlavě samozřejmě je, ale nic s tím neuděláme. Musíme se soustředit na to, co je teď. Nikdo neví, jak to bude dál. Proto to neřeším,“ vysvětluje.

Byť mu zápasy scházejí, soustředí se sám na sebe. A taky fandí ligovému týmu, který prožívá nadmíru vydařené období a dál drží pozici v elitní čtyřce.

„Klukům to přeji. Tým se o hodně zvedl. Mají výsledky, výkony i body. Jsem za ně rád,“ uvedl.

Rodák ze Znojma, který má za sebou stáže v Juventusu Turín, Bayernu Mnichov, Valencii, Salcburku nebo Fulhamu, je také součástí reprezentace do osmnácti let.

Na srazu nově vzniklého týmu byl ale jenom jednou. Spoluhráče i trenéra Davida Holoubka potkal loni v září na soustředění v Jablonci nad Nisou. Od té doby komunikuje s koučem pouze přes skupinu na Whats Appu.

Když má pár dnů volno, vrací se domů za rodiči. Jinak žije se spoluhráči na bytě v Uherském Hradišti. „U mě se toho v době pandemie moc nezměnilo,“ dodává s úsměvem.