„Narazili jsme kvalitního soupeře. Zápas proti mladým a běhavým klukům nám něco ukázal. Něco jsme si vyzkoušeli, ale první mistrovské utkání proti Dolnímu Benešovu, které je spíše soubojové mužstvo, bude něco jiného,“ tuší nový kouč Uherského Brodu Miroslav Ondrůšek, který nasadil do hry všechny nové tváře.

S výkonem nejen letních posil byl celkem spokojený. „Sestava se krystalizuje. Šance byly na obou stranách. Šedesát minut bylo z naší strany lepší, po prostřídání už nás soupeř začal přehrávat. Mohli jsme vyhrát i prohrát,“ přiznává Ondrůšek.

Skóre otevřel v 50. minutě Pospíšil, hosté odpověděli gólem Leskovjana.

„Byl to typický obrázek naší hry. Snažíme se tvořit hru, ale zbytečnými ztrátami nám soupeř chodí do brejků. Domácí jsou obrovsky silní při standardních situacích. V sestavě mají zkušené borce i výborné hlavičkáře. My jsme v první půli přežili několik těžkých momentů,“ přiznává kouč Slovácka B Pavel Němčický.

Hosté z Uherského Hradiště se zvedli až ve druhé půlce po obdržené brance. „V tu chvíli jsme zvýšili tempo. Vyrovnání jsme si zasloužili, protože jsme závěrečnou půlhodinu byli lepší,“ míní Němčický, který v generálce měl k dispozici pouze dva hráče z ligového mužstva.

Kromě zkušeného brankáře Daňka také záložníka Hellebranda. Uherský Brod představil všechny letní posily včetně bývalých hráčů Slovácka Flasara, Pospíšila nebo bratří Marešů. Šanci ukázat se dostal také Sklenář ze Zlína.

„Všechno jsou to mladí talentovaní hráči s perspektivou do budoucna. Nepřivedli jsme žádného zkušeného borce. Uvidíme, jak na tom s mladým kádrem budeme a na co to bude stačit,“ říká Ondrůšek.

Vedení Uherského Brodu má vyhlédnutého ještě jednoho fotbalistu, jméno ale tají. Béčko Slovácka si v sezoně vypomůže hráči z ligy. Jinak bude spoléhat na kluky, co vyšly z dorostu. „Od toho je třetí liga, aby se obouchávali. I když bude chvilku trvat, než si zvyknou na dospělý fotbal, bude to pro ně obrovská škola,“ ví Němčický.

Jeho tým, který je složený z hráčů ročníků 1999 a 2000 čeká úplně jiná soutěž, než byla Juniorská liga. „Změna bude ku prospěchu věci,“ je přesvědčený bývalý ligový středopolař.

I když rezervě Slovácka letní příprava vyšla, Němčický výsledky v žádném případě nepřeceňuje. „Furt je to jenom přátelské utkání. Mistráky budou o něčem jiném,“ ví.

Béčko Slovácka odstartuje novou sezonu domácím duelem s favorizovanou Kroměříží. Hrát se bude v neděli dopoledne v Kunovicích. Broďany čeká v prvním kole Dolní Benešov.

Přípravný fotbal

ČSK Uherský Brod – 1. FC Slovácko B 1:1 (0:0)

Branky: Kryštof Pospíšil – Miroslav Leskovjan

Další výsledek: Osvětimany – Ratíškovice 4:2 (3:0), 27 a 84. Salay, 32. Klimeš, 40 Skřivan - 73. a 82. Marcián.