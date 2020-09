Trenér Brodu Martin Onda čtvrtý nerozhodný výsledek z úvodních pěti utkání bral. „Pro nás je každý bod bodrý,“ říká zkušený kouč.

„Musíme si hlavně uvědomit, proti komu hrajeme. Zatímco naši kluci chodí do práce, hráči Baníku trénují dvakrát tolik, co my a čekají, kdy se dostanou do prvního mužstva. Kvalita soupeře byla vidět. Zázemím i tréninkovým procesem je soupeř na vyšší úrovni, ale naši kluci bojovali a právě za to odhodlání a nasazení si tu remízu zasloužili. Potěšující je, že jsme se ve druhé půli zvedli a zápas zvládli fyzicky,“ prohlásil spokojený Onda.

Broďany nesrazila ani rychlá branka protivníka ve 3. minutě. Lokša levačkou parádně zakroutil přes zeď trestný kop z 22 metrů a poslal hosty do vedení. Brankář Jícha se po míči natahoval marně.

Mladí Baníkovci měli i nadále územní převahu a postupným útokem se pokoušeli prokombinovat do domácí obrany, která ale fungovala spolehlivě.

Slovácký celek odpověděl střelou Josefíka těsně vedle. Jinak ale byli v první půli nebezpečnější hosté. „Bylo těžké se vyrovnat proti takto kvalitnímu týmu,“ přiznává Onda.

Velkou možnost na zvýšení náskoku měl těsně po svém příchodu na hřiště střídající Wojatschke, ale Jícha ho vychytal. Vzápětí srovnal Švrček, který z dorážky překonal Murina.

„Ve druhém poločas nás Baník na třicet minut přitlačil, za odvahu jsme si ale bod zasloužili,“ míní Onda.

Broďané hrozili hlavně v závěru. Střídající Gettler, který přišel z juniorky Zlína, ale v tutovce selhal. V zakončení nebyli přesní ani Košák s Josefíkem, gól na hlavě měl i Váňa.

Baník si už v první půli vypracoval tři velké příležitosti, ale v zakončení neuspěl.

„Myslím si, že jsme z utkání měli vytěžit více než jeden bod. Bohužel jsme se nebyli schopni prosadit postupným útokem a větším držením míče. Soupeř byl houževnatý, dobře bránil a hrozil z rychlých protiútoků. Těsně potom, co jsme měli velkou šanci na 2:0, soupeř vyrovnal. Bohužel si vezeme jen bod, ale klukům jsme říkali, že aspoň víme, na čem pracovat,” uvedl na klubovém webu trenér Ostravy B Ondřej Smetana.

Sobotní soupeři nasbírali v úvodní pěti kolech sedm bodů.

„Doma jsme pokaždé remizovali, ale hráli jsme s Kroměříží, béčkem Sigmy a Baníku. Teď nás čeká Slovácko, takže to zase bude těžké,“ ví Onda.

V sobotu šetřil středopolaře Malenovského, který má problémy s kolenem. Mimo hru zůstává Pochylý, jen mezi náhradníky začal Richard David. „Ale to bylo z taktických důvodů,“ vysvětluje Onda.

Jeho tým už ve středu vyzve v derby Slovácko B.

MSFL, 5. kolo -

ČSK Uherský Brod – FC Baník Ostrava B 1:1 (0:1)

Branky: 69. Jiří Švrček – 3. Radovan Lokša

Rozhodčí: Pfeifer – Havlín, Tomanec (Prokop)

Žluté karty: Kulig (Ostrava B)

Diváci: 385

Uherský Brod: Jícha – Košák, Vrága, Nevařil, Flasar – Lorenc (70. Šmatelka), Kopilec (83. Šimoník), Mančík (46. Švrček) – Josefík (58. Gettler), Janša (58. David), Váňa. Trenér: Onda.

Ostrava B: Murin - Zálešák, Velner, Blahuta, Fulnek - Jaroň, Kulig (62. Mooc), Žák, Martiník (62. Wojatschke), de Azevedo (71. Kostka) - Lokša (75. Martišiak)