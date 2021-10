„Myslím, že remíza je nakonec spravedlivá, i když domácí si v závěru vytvořili nějaké dvě šance a nastřelili i tyč, ale my jsme to odmakali,“ hodnotil sobotní zápas hostující trenér Martin Onda.

Podle kouče Uherského Brodu to na Vrchovině moc pohledné utkání nebylo. „O fotbale se moc mluvit nedá, spíš to byl boj, válka,“ tvrdí. „Na menším a hrbolatém hřišti to byla jenom nakopávaná, samý souboj. Kdo rychle nenahrál, hned ležel na zemi,“ popisoval dění na trávníku.

První poločas by vyrovnaný, střel i šancí bylo málo. Spíš žádná. „Domácí začali lépe, dvacet minut byli lepší, pak jsme ale hru vyrovnali a až do přestávce měli zase navrch my,“ líčí.

Celek z Nového Města na Moravě se dokázal v první půli střelecky prosadit, sudí Marek ale branku neuznal. Hosté si mohli oddechnout, ale vyhráno neměli.

Komplikaci přineslo zranění Veneného, který musel střídat už po půlhodině hry. „Má něco s kolenem,“ hlásí Onda.

Hostům navíc scházeli obránci Pavlíček s Košákem a také dlouhodobě zraněný střední útočník Váňa. I proto se v nastaveném čase dostal do hry i náhradní gólman Kratochvíl.

Druhá půle byla stejná jako první. Samý souboj, pohledných akcí minimum. „Hřiště se navíc rozbilo, takže to byl ještě větší boj, který nám ale i svědčí,“ přiznává Onda.

Pořádný vzruch přinesla až závěrečná desetiminutovka. V ní byl nejprve po druhé žluté kartě vyloučen krajní obránce Flasar. Vrchovina pak v přesilovce dvakrát zahrozila. Byla blízko vítěznému gólu, ale míč skončil na tyči.

„Ve finále jsme rádi, že jsme alespoň remizovali. Vrchovina sice doma ještě ani jednou nevyhrála, ale před vlastním publikem je nepříjemná. Umí soupeře nakopávanými míči zatlačit. Když jsem se díval na zápas se Slováckem B, zahrávala snad dvacet rohů,“ dodal Onda.

Jeho tým se dál drží uprostřed třetiligové tabulky. Za týden doma hostí Vratimov.

MSFL, 11. kolo -

SFK Vrchovina – ČSK Uherský Brod 0:0

Rozhodčí: Marek – Soukal, Vostrejž (Fridrichovský)

Žluté karty: Matulka, Holman, Smetana, Michal, Duba – Flasar, Nevařil

Červená karta: 84. Flasar (Uherský Brod)

Diváci: 225

Vrchovina: Šmída – Černý, Hekerle, Smetana, Michal, Holman (46. Chloupek), Trojánek, T. Duba, Matulka, P. Duba, Svoboda (59. Partl). Trenér: Procházka.

Uherský Brod: Jícha – Flasar, Vrága, Lorenc, Nevařil - Michalec (72. Jaroněk), Malenovský (90.+4. Kratochvíl), Švrček, Venený (31. Šmatelka), Gettler (72. Mančík) - Josefík. Trenér: Onda.