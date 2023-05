V zimě se kurýroval, dával do pořádku bolavý stehenní sval, ve kterém měl prasklinu.…

„Musíme s tím něco udělat,“ ví kouč Červenka. „Nemůžeme hráče donekonečna omlouvat a říkat, že nám chybí ještě devět zápasů a ve hře je 27 bodů. Pokud něco nezměníme, budeme ztrácet dál. Takto hrát opravdu nemůžeme,“ zlobí se kroměřížský kouč.

Sobotní duel s béčkem Slovácka měli Hanáci dobře rozehraný, ale pokazili si ho vlastní nedisciplinovaností v obou pokutových územích. „V šestnáctkách jsme hrozně hodní. Chybí nám větší hlad po gólů, hráč, který by do toho vletěl a dotlačil do tam,“ říká Červenka.

Sešívaní se na jaře souží hlavně ve finální fázi. „Pořád se to opakuje. Kolikrát se dostaneme k centru, k poslední přihrávce, ale nejsme schopní najít volného hráče v šestnáctce. V devadesáti procentech případů všechno končí na prvním hráči soupeře,“ nechápe domácí kouč.

Přitom první půli měli Hanáci proti Slovácku B pod kontrolou. Favorit šel do vedení v 11. minutě, kdy se hlavou po standardní situaci prosadil stoper Zavadil. Pojistku mohl přidat Tomáš Machálek, ale po přihrávce za hostující obranu gólmana Urbana nepropálil.

Premiérovou trefu Obdržálka v MSFL zastínili dva vyloučení Broďané v závěru

Soupeř zahrozil po standardní situaci, ze hry si v první půli žádnou velkou šanci nevypracoval. „Začátek byl od nás dobrý. Bohužel asi po patnácti minutách jsme přestali hrát. Nebyli jsme důrazní v soubojích, ztráceli balony, které jsme jenom odkopávali. Směrem dozadu nám nefungovala levá strana, takže soupeř kopal jednu standardku za druhou. Domácí si vypracovali nějaké šance, při kterých nás podržel gólman. Kdybychom inkasovali na 2:0, bylo by po zápase,“ tuší asistent trenéra Slovácka B Darko Šuškavčevič.

Domácí i v úvodu druhé půle drželi míč na svých kopačkách, hru ovládali. „Měli jsme spoustu nebezpečných situací, několikrát jsme dávali balon pod sebe do šestnáctky, ale pokaždé to někdo z hostů odvrátil,“ posteskl si Červenka.

Favorita nalomila chyba gólmana Dostála, po které Mitrevski srovnal na 1:1. Další šok Hanákům způsobila druhá trefa Koryčana o chvíli později.

„Góly jsme dostali ze dvou centrů do šestnáctky. V té chvíli to vypadalo, jako bychom by byli ti nezkušení mladíci a soupeř Kroměříž, což mě mrzí, protože takové díry v obraně jsme dlouho neměli,“ říká Červenka.

Podle kroměřížského kouče šlo o chyby v komunikaci i o menší zodpovědnost hráčů při centrovaných míčích.

„My jsme chtěli hrát v bloku co nejdéle to půjde. Kvalita soupeře totiž byla velká. Pomohly nám ale dvě slepené branky během čtyř minut, kterými jsme výsledek otočili,“ uvedl Šuškavčevič.

Lídr MSFL ve zbytku utkání protivníka zatlačil, z převahy ovšem vytěžil jenom vyrovnávací gól střídajícího Chwaszce. Bývalý hráč Zlína, Uherského Brodu a Líšně pak skóroval ještě jednou, sudí Dudek mu ale gól kvůli těsnému ofsajdu neuznal.

„Nezasloužili jsme si vyhrát,“ míní Červenka.

Juniorku Zlína srazily ve Znojmě standardní situace, vpředu chyběl Silný

Juniorka Slovácka totiž mohla za stavu 2:1 své vedení pojistit, ale hostující hráč pálil ve výhodné pozici jen do boční sítě.

„V závěru to bylo hektické. Ke konci jsme měli i štěstí, za druhou půlku jsme si ale bod zasloužili, byť byl soupeř celkově lepší a kvalitnější na balonu,“ přiznává Šuškavčevič.

Hosté z Uherského Hradiště měli problémy se složením sestavy. Kvůli souběžně hranému utkání si nemohli vypomoct žádným fotbalistou z nejvyšší soutěže, po minulém zápase navíc vypadli Aldin, v týdnu se zranil i Holásek. Koryčan nastoupil ve druhé půli po desetidenní pauze.

„Zaskočit museli mladí kluci, které chválím za to, jak utkání zvládli a odmakali. Bod je pro nás určitě cenný a musíme jej brát,“ dodal asistent trenéra Slovácka B, který za týden v Kunovicích čeká derby s Uherským Brodem. Kroměříž jede do Velkého Meziříčí.

MSFL, 25. kolo -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – 1. FC SLOVÁCKO B 2:2 (1:0)

Branky: 11. Petr Zavadil, 73. Šimon Chwaszcz – 64. Dejvid Mitrevski, 68. Tadeáš Koryčan. Rozhodčí: Dudek - Lukašík, Kolář (Boček). Žluté karty: Matoušek, M. Machálek – Urban, Stropsa, Velecký, Yohanna. Diváci: 273.

Kroměříž: Dostál – T. Machálek (63. M. Machálek), Matoušek, Zavadil, Jeleček – Jambor (67, Dočkal), Cupák, Houser, Goncalves (63. Mlčoch)– Surynek (67. Chwaszcz), Fedorovičs (78. Votava). Trenér: B. Červenka.

Slovácko B: Urban – Bartoš, Kočí, Merdovič, Stropsa – Yohanna (89. Břečka), Velecký (90. Severa), Onuoha, Mitrevski - Kratochvíla, Šlechta (60. Šlechta). Trenér: Němčický.